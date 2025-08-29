Πώς έγινε η χρηματιστηριακή αφύπνιση του «Mr Λιανεμπόριο»

Κάλιο αργά, παρά ποτέ. Μ’ αυτήν τη φράση θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει την ανοδική κίνηση στην τιμή του Ομίλου Fourlis, με τον βασικό μέτοχο και επικεφαλής, Βασίλη Φουρλή, να βλέπει τη μετοχή της εταιρείας του να σηκώνει… κεφάλι και να υπερβαίνει το ψυχολογικό όριο των 5 ευρώ -για πρώτη φορά από το 2020.

Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο, το οποίο επιτρέπει στον 65χρονο επιχειρηματία να αφήσει επιτέλους πίσω την αρνητική εμπειρία της πανδημικής κρίσης και να βγει ξανά στο χρηματιστηριακό ξέφωτο.

Πίσω απ’ αυτήν την «αφύπνιση», αναμφίβολα, κρύβεται μια σειρά πρωτοβουλιών εκ μέρους του Βασίλη Φουρλή, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι στις αρχές της δεκαετίας του ’00 έκανε… επανάσταση στον χώρο των επίπλων, φέρνοντας στην Ελλάδα τα «made by you» ΙΚΕΑ.

Το πρώτο και κυριότερο βήμα αφορούσε την απο-ενοποίηση του κλάδου λιανικής από τον κλάδο ακινήτων (Trade Estates). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Fourlis να απαλλαγεί από τον βραχνά του discount, το οποίο εξακολουθεί να συνοδεύει τον ευρύτερο τομέα των ΑΕΕΑΠ.

Επόμενο ορόσημο ήταν η έναρξη υλοποίησης ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος στη βασική δραστηριότητα του Ομίλου, το οποίο έχει ως επιδίωξη να οδηγήσει τον ετήσιο κύκλο εργασιών στα 750 εκατ. ευρώ έως το 2027 (και τα EBITDA στα 60 εκατ. ευρώ).

Οι κινήσεις του Βασίλη Φουρλή, ο οποίος συνεχίζει την κληρονομιά της οικογένειάς του στον χώρο του λιανεμπορίου, αφορούν α) την περαιτέρω επέκταση των brands ΙΚΕΑ και Intersport, β) τη συμφωνία για το άνοιγμα νέων αθλητικών καταστημάτων FootLocker σε Ελλάδα και Βαλκάνια, αλλά και γ) το πρόσφατο «στοίχημα» της Holland & Barrett στον κλάδο της ευεξίας.

Υπ’ αυτό το πρίσμα εξηγείται και η επιλογή του 65χρονου επιχειρηματία να «κυνηγήσει» και να φέρει στον Όμιλο ως διευθύνοντα σύμβουλο τον Γιάννη Βασιλάκη, ένα πρόσωπο που είχε το δικό του success story στο retail, μέσω της «Κωτσόβολος».

Μένει, τώρα, να δούμε πώς το story του Βασίλη Φουρλή θα αρχίσει να εφαρμόζεται και στην πράξη, δημιουργώντας αξία σε μετόχους και επενδυτές, οι οποίοι επί σειρά ετών έμοιαζαν εγκλωβισμένοι σε μια εισηγμένη με σχεδόν μηδενικές αποδόσεις.

Πάντως, το τελευταίο δίμηνο έχει αποδειχθεί αρκετά γενναιόδωρο, με την τιμή της μετοχής στο ταμπλό του Χ.Α. να έχει εκτοξευθεί κατά τουλάχιστον +35%, επαναφέροντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας κοντά στα επίπεδα των 270 εκατ. ευρώ.

