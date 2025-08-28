Ευρώπη Holdings: Στρατηγική εξαγορών και συνεργασιών

Σε νέα φάση δυναμικής ανάπτυξης εισέρχεται η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS με εστίαση στις εξαγορές και τις συνεργασίες, όπως τόνισε η διοίκηση της εταιρείας στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS, Γιάννη Παπαβασιλείου η αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας βασίζεται σε τρεις κύριους άξονες, στην κεφαλαιοποίηση της θέσης της σε ασφαλιστικούς υπο-κλάδους με υψηλές προοπτικές, στην αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των θυγατρικών της, και στη διαφοροποίηση κινδύνου μέσω επενδύσεων σε χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Κατόπιν και των πρόσφατων εξαγορών των εταιρειών ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, ΝΑΚ Insurance Brokers Α.Ε. και ΑΜΥΝΑ – Μεσίτες Ασφαλίσεων Ι.Κ.Ε. η εταιρεία διαθέτει σταθερή βάση.

Στα πλεονεκτήματά της προσμετρώνται η ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, η εκτενής εμπειρία των στελεχών της στον ασφαλιστικό κλάδο και η ουσιαστική υποστήριξη του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS. Στη Συνέλευση παρέστη ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS, κ. Σωκράτης Κόκκαλης ο οποίος αναφέρθηκε στους παράγοντες που οδήγησαν τον Όμιλο στη στρατηγική στροφή προς την ασφαλιστική αγορά, τονίζοντας τις θετικές προοπτικές του κλάδου καθώς και τη διαρκή δέσμευση της εταιρείας και του ομίλου για τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας προς όφελος των μετόχων.

Μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τη σύνθεση νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής Νικόλαος Μακρόπουλος του Αχιλλέα και της Λάουρας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ, Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου και της Βασιλικής, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ, Ιωάννης Παπαβασιλείου του Ηλία και της Τριανταφυλλιάς, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ, Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα και της Ελένης, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ, Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη και της Ελένης, MH Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ, Λαβίνια Μακροπούλου του Νικολάου και της Κατλίν Μέλανι Βάγκνερ, MH Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ, Ιωάννα Πανδή του Νικολάου και της Αθηνάς, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ, Χρυσούλα Ξουραφά του Κωνσταντίνου και της Ελένης, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ και Κωνσταντίνος Γεωργάρας του Δημητρίου και της Στυλιανής, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ.