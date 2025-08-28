Διεύρυνση του δικτύου της JYSK: Νέα σημεία πώλησης ανά την Ελλάδα

Στην ενίσχυση του δικτύου της προχωρά η JYSK στην Ελλάδα. Ο δανέζικος όμιλος οικιακού εξοπλισμού μετρά ήδη δέκα χρόνια στην ελληνική αγορά και ενισχύει την παρουσία του στη χώρα μας, ακολουθώντας τη στρατηγική που έχει εκπονήσει για την οικονομική χρήση 2024-2025 (1/9/2024-31/8/2025).

Ειδικότερα στους στόχους της εταιρείας περιλαμβάνεται η προσπάθεια διατήρησης ισχυρής σχέσης με τον καταναλωτή μέσω της βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελεσματική διαχείριση του κόστους, αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας τουλάχιστον κατά 10% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, αύξηση των υποκαταστημάτων σε όλη την ελληνική επικράτεια, δυναμική αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων και των πωλήσεων σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις (Β2Β), καθώς και νέο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Εγκαίνια σε Θήβα και Καβάλα

H εταιρεία εγκαινιάζει σήμερα δύο νέα καταστήματα JYSK στη Θήβα και στη Χρυσούπολη Καβάλας. Η JYSK διαθέτει πλέον 68 φυσικά καταστήματα στην Ελλάδα αλλά και το e-shop JYSK.gr. Όπως είχε δηλώσει η διοίκηση της εταιρείας κατά την ενημέρωση για τα οικονομικά αποτελέσματα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, στόχος της ήταν έως τον Αύγουστο 2025, να εγκαινιάσει άλλα πέντε καταστήματα, ένα ακόμα στη Θεσσαλονίκη και σε μικρότερες πόλεις όπως η Θήβα.

Σύμφωνα με το πλάνο της εταιρείας όλα τα νέα καταστήματα θα διατηρήσουν το μοντέλο των μικρών επιφανειών (800 τ.μ. – 1.000 τ.μ.). Μακροπρόθεσμος στόχος της JYSK είναι η παρουσία της όχι μόνο σε μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και σε μικρότερες πόλεις, φτάνοντας σε απόλυτο νούμερο τα 100 καταστήματα εφόσον βέβαια υπάρχουν οι προϋποθέσεις και τα κατάλληλα ακίνητα.

Διψήφιος ρυθμός ανάπτυξης

Στις 31/8/2025 η JYSK Ελλάδας ολοκληρώνει την οικονομική χρήση 2024/2025 και εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται να ενημερώσει σχετικά με την πορεία της στην ελληνική αγορά στην επέτειο των 10 χρόνων λειτουργίας της στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο ρυθμός ανάπτυξης της διαμορφώνεται σε διψήφιο ποσοστό, ακολουθώντας σταθερή ανοδική πορεία. Όπως τονίζουν τα στελέχη της η JYSK έχει αποκτήσει το δικό της κοινό στην ελληνική αγορά, διαθέτει ισχυρό ηλεκτρονικό κατάστημα και παράλληλα αναπτύσσει τις B2B πωλήσεις που αντιστοιχούν στο 15%-16% του κύκλους εργασιών της. Οι mainstream κατηγορίες των προϊόντων της στην ελληνική αγορά είναι τα έπιπλα και τα προϊόντα ύπνου. Μέρος της στρατηγικής της εταιρείας είναι η ευελιξία στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών και η αναβάθμιση των καταστημάτων της.

Μεγέθη και επενδυτικό σχέδιο

Η JYSK σημείωσε εξαιρετική ανάπτυξη το οικονομικό έτος 2023/24 (1/9/2023-31/8/2024), επιτυγχάνοντας αύξηση πωλήσεων 10% στα συγκρίσιμα καταστήματα και 14% συνολικά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ένα από τα κορυφαία αποτελέσματα για τον όμιλο JYSK παγκοσμίως. H εταιρία είχε ρεκόρ πωλήσεων και ένα ικανοποιητικό θετικό αποτέλεσμα, δείχνοντας την δυναμική της για μέλλον, με σημαντικό ταμειακό απόθεμα που της επιτρέπει χρηματοδοτήσει με δικά της κεφάλαια την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Η χρήση του 2024 επίσης ενίσχυσε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της με την πλήρη λειτουργία επιπλέον διοικητικών και λειτουργικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, ιδίως στον τομέα του Β2Β. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στο ποσό των 111,1 εκατ. ευρώ έναντι 97,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν κερδοφόρα και ανήλθαν στο ποσό των 12,7 εκατ. ευρώ έναντι 10,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενη χρήσης. Τα λειτουργικά αποτελέσματα (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων – ΕBITDA) διαμορφώθηκαν σε 16,4 εκατ. ευρώ έναντι 13,7 εκατ. ευρώ.

Όπως έχει επισημάνει η διοίκηση η εταιρία υλοποιεί ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο θα της επιτρέψει να τοποθετηθεί στρατηγικά στην ελληνική αγορά και να διαμορφώσει την αγορά στους τομείς που δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό τονίζει πως είναι σίγουρο ότι θα χρειαστεί να αξιολογηθεί περαιτέρω ο ρυθμός ανάπτυξης και να γίνουν επιπλέον οι κατάλληλες κινήσεις αναδιάρθρωσης της εταιρίας ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα και παράλληλα να είναι σε θέση να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και προϊόντα στους καταναλωτές κρατώντας χαμηλά το εσωτερικό της κόστος.