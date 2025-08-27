ΤτΕ: Ενισχυμένο κατά 2,1% το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το β΄τρίμηνο

Αυξημένο εμφανίζεται το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σχεδόν κατά 0,5 δισεκ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2025, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αυξημένη επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια, σύμφωνα με τα δεδομένα για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δημοσίευσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος για το β΄τρίμηνο του έτους.

Κατά 400 εκατ. ευρώ ενισχυμένο το ενεργητικό

Ενισχυμένο κατά 444 δισεκ. ευρώ εμφανίζεται το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για το β’ τρίμηνο του 2025, δηλαδή κατά 2,1%, διαμορφωμένο στα 21,5 δισεκ. ευρώ.

Οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 24 εκατ. ευρώ από το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στα 553 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου με τις εγχώριες καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα να παρουσιάζονται μειωμένες κατά 49 εκατ. ευρώ και τις καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξημένες κατά 73 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη αύξηση παρατηρείται στις τοποθετήσεις σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, στην οποία και οφείλεται κυρίως η ώθηση αυτή του ενεργητικού. Ειδικότερα, η αξία των αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 6.808 εκατ. ευρώ, έναντι 6.438 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω της ανόδου των αποτιμήσεων μεριδίων του εσωτερικού, σύμφωνα με την ΤτΕ. Αυτό οδήγησε και στην αύξηση του ποσοστού αυτών των τοποθετήσεων επί του ενεργητικού στο 31,7% από 30,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Παράλληλα, αυξημένη καταγράφηκε κατά 40 εκατ. ευρώ και η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας. Αυτή διαμορφώθηκε στα 1.057 εκατ. ευρώ, έναντι 1.016 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε άνοδο των αποτιμήσεων μετοχών του εσωτερικού, σύμφωνα με την ΤτΕ, αποτελώντας μόνο το 4,9% του συνολικού ενεργητικού.

Στο 77% οι ασφάλειες ζωής

Ενισχυμένο παρουσιάζεται και το παθητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις να βλέπουν αύξηση κατά 0,1 δισεκ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 177 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 15.732 εκατ. ευρώ, με τις ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής να αποτελούν σχεδόν το 77% των συνολικών προβλέψεων. Πιο αναλυτικά, οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής μάλιστα γνώρισαν αύξηση 179 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 12.129 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών διαμορφώθηκαν στα 3.603 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται παράλληλα, ότι από το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων, το 77,1% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής.