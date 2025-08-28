Ένα «βαρύ» όνομα με… αξία 5,5 δισ. ευρώ

Μπορεί να μένει συνειδητά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά αφενός φέρει ένα «βαρύ» επιχειρηματικό όνομα, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ελληνική βιομηχανία, αφετέρου έχει τα «ηνία» σ’ έναν Όμιλο, ο οποίος αθροιστικά αξίζει σχεδόν 5,5 δισ. ευρώ.

Ο λόγος για τον Γιάννη Στασινόπουλο, ο οποίος ως εκπρόσωπος της τρίτης γενιάς της ομώνυμης οικογένειας (είναι γιος του Νίκου Στασινόπουλου) κατέχει τη θέση του CEO της Viohalco, μέσω της οποίας ελέγχει και τις εισηγμένες θυγατρικές Cenergy – ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – Noval Property.

Ο έμπειρος επιχειρηματίας, ο οποίος αποτελεί σημείο κατατεθέν στον χώρο των μετάλλων και ο οποίος εμπλέκεται στα ενδότερα του Ομίλου από τη δεκαετία του ’90, βλέπει τις «δουλειές» να βρίσκονται σε… καλό φεγγάρι, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί και στα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου.

Άλλωστε, παρά το επίμονα αυξημένο ενεργειακό κόστος και την «τρικλοποδιά» των αμερικανικών δασμών, ο ίδιος έχει δημιουργήσει ένα αρκετά ανθεκτικό δίκτυ προστασίας έναντι των εξωγενών προκλήσεων.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της πρόσφατης επένδυσης στην αγορά των ΗΠΑ μέσω της Cenergy, η οποία συνιστά το πολυτιμότερο «πετράδι» του Ομίλου. Δεν είναι τυχαίο ότι η τιμή της θυγατρικής στη Λεωφόρο Αθηνών έχει σκαρφαλώσει στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών, καθώς πριν μερικές ημέρες υπερέβη ακόμη και τα 11 ευρώ/μετοχή (+16% το 2025).

Όμως, εξίσου εντυπωσιακές είναι οι επιδόσεις και των υπόλοιπων εταιρειών του Ομίλου, με τη «μαμά» Viohalco να φιγουράρει στα καλύτερα σημεία της τελευταίας 2ετίας (+22% το 2025) και την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ να «γυρίζει» εκεί που βρισκόταν το 2008, έχοντας πλέον μια αποτίμηση άνω του 1 δισ. ευρώ (+41% το 2025).

Μοναδικό «ψεγάδι» αποτελεί η Noval, η οποία ουσιαστικά είναι αμετάβλητη σε σχέση με την περσινή τιμή εισαγωγής, επηρεαζόμενη από το discount στον κλάδο των ΑΕΕΑΠ.

Όλα τα παραπάνω, σε κάθε περίπτωση, επιτρέπουν στον Γιάννη Στασινόπουλο να νιώθει απολύτως ικανοποιημένος, βλέποντας την αθροιστική χρηματιστηριακή αξία των τεσσάρων εταιρειών να ακουμπά τα 5,5 δισ. ευρώ.

Η μόνιμη συζήτηση περί… placement

Εάν και το υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης στα μετοχικά κεφάλαια των εισηγμένων του Ομίλου, συνιστά ένα μόνιμο σημείο κριτικής εκ μέρους της επενδυτικής κοινότητας, ουδείς μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ενός πιθανού placement σε μεταγενέστερο χρόνο.

Άλλωστε, πρόκειται για ένα σενάριο, το οποίο συχνά – πυκνά επαναφέρεται στην επικαιρότητα με διάφορες αφορμές. Και σήμερα, οι βελτιωμένες αποτιμήσεις μπορούν να «στρώσουν» το έδαφος.

Ωστόσο, ο πρώτος και τελευταίος λόγος ανήκει στον Γιάννη Στασινόπουλο και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας που είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για να αναλάβουν μια τέτοια πρωτοβουλία.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)