Παπαστράτος: Αύξηση καθαρού τζίρου 19% το 2024

Τον έντονο προβληματισμό της εκφράζει η διοίκηση της Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris International (PMI), έναντι της φορολογικής πολιτικής που σχεδιάζει η Ε.Ε. για τα νέα καπνικά προϊόντα.

Όπως τονίζει η εταιρεία, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2024, το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον μπορεί να επηρεαστεί ακόμη περισσότερο από την επικείμενη αναθεώρηση της φορολογικής οδηγίας EU 2011/64 η οποία αναμένεται να εναρμονίσει τα νέα προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Σύμφωνα με την Παπαστράτος, μία ενδεχόμενη μεγάλη αύξηση των φορολογικών συντελεστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αλλαγές στη βάση του φόρου που οδηγούν σε αυξήσεις φορολογίας, εκτιμάται πως θα επηρεάσουν αρνητικά τις εξαγωγές θερμαινόμενων ράβδων καπνού από την Ελλάδα προς τις χώρες της Ε.Ε. με πιθανές επιπτώσεις στην υφιστάμενη αυξητική τους τάση. Μέχρι στιγμής πάντως η υιοθέτηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία και η καινοτομία έχει επιτρέψει στην Παπαστράτος να εξελιχθεί σε μια καθαρά εξαγωγική δύναμη, με πάνω από το 90% των παραγόμενων προϊόντων (θερμαινόμενες ράβδοι καπνού) σήμερα να εξάγεται σε περισσότερες από 40 χώρες, με μεγαλύτερες αγορές την Ιαπωνία, τη Γερμανία και την Πολωνία.

Πλάνο ανάπτυξης

Το πλάνο ανάπτυξης της Παπαστράτος περιλαμβάνει τη νέα φάση επέκτασης, που είναι η τέταρτη μετά τον αρχικό μετασχηματισμό του εργοστασίου το 2017 και όπως είχε ανακοινώσει η εταιρεία τον Απρίλιο 2025 αφορά την κατασκευή νέου κτιρίου γραμμής παραγωγής, νέας σύγχρονης αποθήκης και την εγκατάσταση 4 νέων γραμμών παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού και μιας γραμμής επεξεργασίας καπνού. Η νέα επένδυση θα είναι συνολικής αξίας 200 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η επένδυση αυτή που θα συνοδευτεί από αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, χάρη στο σύγχρονο εξοπλισμό και τη συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην εξωστρέφεια και τις εξαγωγές της εταιρείας που αποτελούν στρατηγικό στόχο της Παπαστράτος. Πρόκειται για επένδυση που δημιουργεί ισχυρό ανάχωμα στη συγκυρία των ραγδαίων διεθνών μεταβολών.

Οικονομικά στοιχεία 2024

Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 2024 ήδη οι επενδύσεις κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση άγγιξαν τα 45 εκατ. ευρώ, ως μέρος του συνολικού επενδυτικού πλάνου των πλέον των 700 εκατ. ευρώ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας. Όπως σημειώνει η Παπαστράτος σε μια συγκυρία ραγδαίων διεθνών μεταβολών το 2024 αποτέλεσε μία χρονιά ουσιαστικής προόδου τόσο ως προς την ενίσχυση της κερδοφορίας της όσο και ως προς την ενδυνάμωση της οργανωτικής της δομής και των υποδομών της, στοιχεία που διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξή της και τα επόμενα χρόνια.

Η Παπαστράτος κατέγραψε το 2024 μικτό κύκλο εργασιών 1,94 δισ. ευρώ έναντι 1,75 δισ. ευρώ το 2023, συνεχίζοντας τη στρατηγική εξωστρέφειας της εταιρείας, η οποία της επιτρέπει να διευρύνει την παρουσία της σε διεθνείς αγορές και να ενισχύσει το εξαγωγικό έργο της χώρας. Ο καθαρός τζίρος ανήλθε στα 905 εκατ. ευρώ έναντι 763 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 19%. Το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 14% και έφτασε στα 538 εκατ. ευρώ έναντι 472 εκατ. ευρώ το 2023. Το μικτό κέρδος για τη χρήση 2024 ανήλθε σε 367 εκατ. ευρώ από 291 εκατ. ευρώ. Η κερδοφορία από τη λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας είναι αυξημένη κατά 26%.

Τα κέρδη EBITDA το 2024 ανήλθαν σε 509 εκατ. ευρώ από 181 εκατ. ευρώ. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται σε χρηματοοικονομικά έσοδα (μερίσματα) ύψους 276 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με την μη είσπραξη μερίσματος το 2023. Σε συγκρίσιμους όρους, και εξαιρώντας το έσοδο αυτό, τα EBITDA θα ήταν 233 εκατ.ευρώ από 181 εκατ. ευρώ το 2023. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 466 εκατ.ευρώ συγκριτικά με τα 145 εκατ.ευρώ του 2023. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται στα έσοδα από μερίσματα ύψους 276 εκατ. ευρώ Σε συγκρίσιμους όρους, κι εξαιρώντας το έσοδο αυτό, τα κέρδη προ φόρων θα ήταν 190 εκατ.ευρώ από 145 εκατ. ευρώ το 2023. Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2024 ανήλθε στα 423 εκατ.ευρώ, έναντι 110 εκατ.ευρώ το 2023, επιβεβαιώνοντας τη θετική χρηματοοικονομική πορεία της εταιρείας.