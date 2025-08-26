Kaspersky: SOS για fake πλατφόρμες streaming και αθλητικών εισιτηρίων

Πεδίον δόξης λαμπρό αποτελεί για τους κυβερνοεγκληματίες ο χώρος του αθλητισμού, σύμφωνα με την Kaspersky. H διεθνής εταιρεία ψηφιακής ασφάλειας επισημαίνει πως το συνεχές ενδιαφέρον για τον αθλητισμό παγκοσμίως, το καθιστά ελκυστικό και μόνιμο στόχο για τους κυβερνοεγκληματίες και τονίζει πως οι πιο συνηθισμένες απάτες που σχετίζονται με τον αθλητισμό αφορούν πλατφόρμες streaming, πωλήσεις εισιτηρίων αλλά και αγορές προϊόντων.

Σύμφωνα με την Kaspersky, o τζόγος αποτελεί για τους κυβερνοεγκληματίες ακόμη ένα προσοδοφόρο πεδίο για απάτες, ειδικά κατά την διάρκεια μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Oι δράστες δημιουργούν μια συνομιλία με το θύμα, κερδίζουν την εμπιστοσύνη του συντηρώντας με αυτό τον τρόπο μια ψευδαίσθηση νομιμότητας. Σε κάποιο στάδιο, εισάγουν όρους για τη λήψη του «επάθλου», όπως την πληρωμή μιας μικρής προμήθειας ή «εξόδων επεξεργασίας». Αφού το θύμα πραγματοποιήσει την πρώτη πληρωμή, οι απατεώνες συνήθως προβάλλουν νέες απαιτήσεις με τη μορφή «φόρων», «ασφαλίστρων» ή άλλων ανύπαρκτων χρεώσεων.

Στο τέλος, δεν υπάρχει κανένα έπαθλο και το θύμα υφίσταται απώλεια τόσο χρημάτων όσο και προσωπικών ή οικονομικών δεδομένων.

Επίσης οι δράστες δημιουργούν ιστοσελίδες phishing που παριστάνουν τις νόμιμες πλατφόρμες streaming, προσφέροντας «αποκλειστικές» ή «εκπτωτικές» συνδρομές για να παρακολουθήσουν οι χρήστες κορυφαίους αγώνες. Σύμφωνα με την Kaspersky η υπόσχεση είναι απλή, πληρωμή για πρόσβαση στο παιχνίδι, αλλά αντί για πρόσβαση στο stream, οι χρήστες παραδίδουν τα στοιχεία πληρωμής τους σε κυβερνοεγκληματίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κλοπή οικονομικών δεδομένων και μη εξουσιοδοτημένες αναλήψεις.

Ανακατεύθυνση σε σελίδες απάτης

Επιπλέον, ορισμένοι παρόμοιοι ιστότοποι δημιουργούνται για να ανακατευθύνουν τους χρήστες σε άλλες σελίδες απάτης και εάν επιλεγεί το play αντί για μετάδοση γίνεται ανακατεύθυνση στην απάτη. «Οι αθλητικές διοργανώσεις φέρνουν κοντά ανθρώπους από όλο τον κόσμο, αλλά προσελκύουν και κυβερνοεγκληματίες που είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν τον ενθουσιασμό των φιλάθλων», δηλώνει η Olga Altukhova, Senior Web Content Analyst στην Kaspersky.

«Από ψεύτικες πλατφόρμες streaming μέχρι καταστήματα με πλαστά εισιτήρια, οι απατεώνες δημιουργούν παγίδες που μοιάζουν αληθινές. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να μην είστε παρορμητικοί, να ελέγξετε την πηγή και να χρησιμοποιείτε μόνο αξιόπιστες υπηρεσίες πριν μοιραστείτε τα στοιχεία πληρωμής σας».

Μέτρα προστασίας

Η εταιρεία προτείνει ως μέτρα προστασίας την αγορά εισιτηρίων μόνο από επίσημες πηγές, αποφυγή των μεταπωλητών και έλεγχο πάντα της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης πριν από την αγορά. Επίσης συστήνει την επαλήθευση για τις πλατφόρμες streaming: αν μια υπηρεσία δεν συνδέεται από επίσημο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ή ιστοσελίδα ομάδας, χρειάζεται προσοχή, αναζήτηση HTTPS, ανάγνωση κριτικών και αποφυγή της εισαγωγής στοιχείων πληρωμής σε άγνωστους ιστότοπους.

Επίσης συνιστά προσοχή στα πλαστά καταστήματα εμπορευμάτων που μπορεί να υπόσχονται “αποκλειστικές” προσφορές σε φανέλες ή αναμνηστικά που δεν φτάνουν ποτέ ή είναι απομιμήσεις και αγορές μόνο από επίσημους, επαληθευμένους προμηθευτές. Αποφυγή ύποπτων συνδέσμων είτε σε email, μηνύματα ή αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα, αποφυγή συνδέσμων που υπόσχονται δωρεάν εισιτήρια, δωροκάρτες ή συμβουλές στοιχηματισμού οδηγούν συχνά σε σελίδες phishing.