Ο πρώην εργολάβος που είναι έτοιμος να βγει από το 20ετές «μνημόνιο»

Πριν μερικά χρόνια βρισκόταν με το ένα πόδι στον… γκρεμό.

Άλλωστε, η αρνητική εμπειρία στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τη βαθιά και παρατεταμένη οικονομική κρίση στην Ελλάδα, είχαν δημιουργήσει μια μεγάλη «τρύπα», η οποία μέχρι και πριν μερικούς μήνες ξεπερνούσε τα 130 εκατ. ευρώ (συσσωρευμένες ζημιές).

Όμως, πλέον, τόσο ο ίδιος όσο και ο γιος του, ο οποίος έχει αναλάβει να «τρέχει» την εισηγμένη, φαίνεται να είναι έτοιμοι να αλλάξουν οριστικά σελίδα, κάτι που δεν αποκλείεται να επισφραγιστεί με την πρώτη επιβράβευση των μετόχων από το μακρινό 2005.

Ο λόγος για τους Κωνσταντίνο (πατέρας) και Γιώργο (γιο) Στέγγο, βασικοί μέτοχοι και διοικητικοί ηγέτες της Τεχνικής Ολυμπιακής, η οποία σήμερα αποτιμάται στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε κάτι περισσότερο από 110 εκατ. ευρώ.

Το μνημόνιο της αναδιοργάνωσης

Έχοντας αφήσει πίσω μια περίοδο, στην οποία είχαν αυτοβούλως εφαρμόσει ένα αυστηρό μνημόνιο εξορθολογισμού και αναδιοργάνωσης της εταιρείας, το «δίδυμο» έχει βάλει πλώρη για να επιστρέψει στον «αφρό» της ελληνικής αγοράς.

Κι αυτό με «όχημα» αφενός την πώληση του Porto Carras, αφετέρου τη στροφή στη ναυτιλία, η οποία πλέον παρέχει σταθερά μερίσματα προς τον Όμιλο. Μάλιστα, εκτός της… θάλασσας, πατέρας και γιος έχουν βάλει και νέα «στοιχήματα» -αυτήν τη φορά σε πολλά υποσχόμενους κλάδους, όπως το real estate, τα ακίνητα, ο τουρισμός, η «πράσινη» ενέργεια κ.α.

Οι δε κατασκευές, μέσω των οποίων έκαναν… όνομα, έχουν μπει σε δεύτερη (ή και τρίτη – τέταρτη) μοίρα.

Το comeback

«Κλειδί» για το οριστικό comeback της οικογένειας Στέγγου αποτελεί η πρόσφατη απόφαση για χρήση 130 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό, με στόχο τη διαγραφή ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών του παρελθόντος.

Η συγκεκριμένη κίνηση, αν και σε μερίδα του επενδυτικού κοινού δεν έγινε αποδεκτή με ενθουσιασμό, μάλλον λειτουργεί ως το αναγκαίο ενδιάμεσο «σκαλί», προκειμένου η εισηγμένη να επιστρέψει στην ομαλότητα. Και όταν λέμε ομαλότητα, εννοούμε τη διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους.

Η αγορά δεν αποκλείει Κωνσταντίνος και Γιώργος Στέγγος να κάνουν την έκπληξη και να ανακοινώσουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα την πληρωμή ενός πιθανού προμερίσματος -η πρώτη επιβράβευση έπειτα από 20 ολόκληρα χρόνια.

Βέβαια, εξίσου πιθανό είναι και το σενάριο η οριστική απόφαση να ληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού πρώτα πατέρας και γιος σχηματίσουν μια πληρέστερη εικόνα για το 12μηνο του 2025.

Ανεξαρτήτως του… timing, πάντως, το γεγονός ότι η οικογένεια Στέγγου επιτέλους είναι σε θέση να συζητά ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μπορεί παρά να συγκαταλέγεται στα «συν».

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)