Sky Express: Καμία ακύρωση πτήσεων στις 28 Αυγούστου

Η Sky Express με ανακοίνωσή της διαβεβαιώνει ότι, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, δεν θα υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, αν και έχει ανακοινωθεί 4ωρη στάση εργασίας (09:30-13:30) των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ.

Σε περίπτωση που η στάση εργασίας τελικά πραγματοποιηθεί, ενδέχεται να υπάρξουν μόνο προσαρμογές στην ώρα αναχώρησης ορισμένων πτήσεων, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Σε αυτή την περίπτωση, θα υπάρξει αντίστοιχη ενημέρωση στο www.skyexpress.com και όλοι οι επιβάτες που επηρεάζονται θα λάβουν email με τη νέα ώρα αναχώρησης.