Συμέων Διαμαντίδης (Πρόεδρος ΣΕΒΕ): Προσπάθειες για εξαιρέσεις των ελληνικών προϊόντων από τους δασμούς Τραμπ

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ πει «μην βάζετε δασμούς στα ελληνικά προϊόντα», αυτά θα εξαιρεθούν, αν και ο πρόεδρος Τραμπ λειτουργεί με το συναίσθημα», δήλωσε ο πρόεδρος του συνδέσμου των εξαγωγέων Ελλάδος, Συμέων Διαμαντίδης στην εκπομπή In Business της τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής με την Μαρία Σμιλίδου.

«Έχουμε ενημερώσει αυτούς που επηρεάζονται, έχουμε στείλει όλα τα ελληνικά προϊόντα με δασμολογικές κλάσεις και το πώς αυτά επηρεάζουν», ενώ ανέφερε ότι «ήδη έχουν ξεκινήσει τις συνομιλίες με τον Τραμπ για τους δασμούς και είμαστε κοντά στο να πείσουμε τον Τραμπ».

«Το 15% δεν είναι μια καλή συμφωνία», ανέφερε «αλλά ούτε και μια κακή συμφωνία, καθώς ευνοούμαστε σε διάφορα προϊόντα όπως τα ροδάκινα», ενώ ο στόχος είναι να εξαιρεθούν κάποια προϊόντα ή να μειωθούν και άλλο οι δασμοί.

Τέλος επισήμανε ότι «οι εξαγωγές της Ελλάδος θα κυμανθούν στα περσινά επίπεδα, αν όχι λίγο αυξημένες»