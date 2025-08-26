Alpha Bank: Πάνω από 5.200 παιδιά έμαθαν για την ιστορία του χρήματος μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της

Περισσότεροι από 5.200 μαθητές και μαθήτριες σε όλη την Ελλάδα εξοικειώθηκαν με την ιστορία και τον κόσμο του χρήματος και των συναλλαγών, μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Alpha Bank.

Τα προγράμματα αυτά κατέγραψαν περισσότερες από 200 ώρες μάθησης σε 120 σχολεία, ενώ συμμετείχαν και 229 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα.

Το «Ταξίδι στον κόσμο του χρήματος»

Ένα από τα προγράμματα που ξεχώρισαν είναι το «Ταξίδι στον κόσμο του χρήματος» της Νομισματικής Συλλογής, που με τη μορφή κινητής μουσειοβαλίτσας, επισκέφθηκε φέτος 72 σχολεία της χώρας. Πάνω από 4.000 μαθητές και μαθήτριες και 110 εκπαιδευτικοί, έμαθαν για την εξέλιξη του νομίσματος από την αρχαιότητα έως σήμερα και εξοικειώθηκαν με βασικές οικονομικές έννοιες, όπως ο προϋπολογισμός, η αποταμίευση και η υπεύθυνη κατανάλωση, μέσα από ομαδικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Παράλληλα, στην Κέρκυρα, το Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης υποδέχθηκε 864 μαθητές και μαθήτριες από 45 σχολεία μέσω του προγράμματος «Χάρτινο Νόμισμα». Το πρόγραμμα έδωσε έμφαση στην ιστορία και την τέχνη των ελληνικών χαρτονομισμάτων, προσφέροντάς βιωματική μάθηση μέσω παιχνιδιών και δραστηριοτήτων. Επιπλέον, 252 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Η Γυναίκα στην Τέχνη», εξερευνώντας τον ρόλο των Ελληνίδων δημιουργών στην τέχνη και τον πολιτισμό.

Η Alpha Bank, μέσω της πρωτοβουλίας «Πολιτισμός για όλους» και σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «seveneleven», προσέφερε ψηφιακές εκπαιδευτικές δράσεις, συνδυάζοντας τεχνολογία και παιδαγωγικές μεθόδους. Στα προγράμματα συμμετείχαν 74 μαθητές και μαθήτριες.

H Δήμητρα Τσαγκάρη, Επικεφαλής των Πολιτιστικών Συλλόγων, δήλωσε: «Σε μία εποχή διαρκών αλλαγών, η αυξημένη συμμετοχή του κοινού και η θετική αξιολόγηση των προγραμμάτων μας, επιβεβαιώνουν την προσπάθειά μας να συνδυάσουμε ιστορικές, πολιτιστικές και οικονομικές γνώσεις με ενδιαφέρουσες εμπειρίες για τους μαθητές και καθηγητές. Η δέσμευση της Alpha Bank για συνέχιση και εξέλιξη των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων είναι ισχυρή, με στόχο τη δημιουργία ακόμα πιο καινοτόμων, προσβάσιμων και εμπνευσμένων δράσεων στο μέλλον».