«Τρέχει» ο μετασχηματισμός του Aktor με 5 θυγατρικές

Στην τελική ευθεία εισέρχεται ο εταιρικός μετασχηματισμός του Aktor, με τη δημιουργία πέντε νέων θυγατρικών που καλύπτουν τους στρατηγικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου: Κατασκευές, Παραχωρήσεις, Real Estate, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Facility Management.

Όπως εκτιμάται οι τυπικές διαδικασίες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τη δημοσιοποίηση των σχεδίων απόσχισης των δύο κλάδων (Κατασκευών και Παραχωρήσεων) δύναται να ολοκληρωθούν εντός Οκτωβρίου.

Ο πρώτος κλάδος για το οποίο δημοσιοποιήθηκαν χθες τα σχετικά έγγραφα καθώς και η αποτίμησή του είναι οι Κατασκευές οι οποίες φέτος αναμένεται να αποφέρουν στον Aktor έσοδα 1,184 δισ., συν 104 εκατ. από την προς εξαγορά εταιρία Εντελέχεια (εξειδικεύεται σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών), δηλαδή συνολικά 1,3 δισ., και EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) 124 εκατ., (περιλαμβάνονται 39 εκατ. της Εντελέχεια).

Να σημειωθεί ότι βάσει των εκτιμήσεων της διοίκησης του Ομίλου το 2025 τα συνολικά έσοδα του Aktor θα διαμορφωθούν σε 1,480 δισ. και τα EBITDA σε 200 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική αποτίμηση, η αξία του κλάδου Κατασκευών, ανέρχεται σε 67,105 εκατ. ευρώ (66,867 εκατ. αντιστοιχούν στην αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του κλάδου και 237.672 ευρώ σε αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας γηπέδων, το οποίο δεν κεφαλαιοποιείται και θα μεταφερθεί αυτούσιο στη θυγατρική Aktor Κατασκευές).

Αντίστοιχα η αξία του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ ανέρχεται σε 25,454 εκατ. και αναμένεται να συμβάλλει στο ταμείο του Ομίλου με έσοδα 57 εκατ. και EBITDA 32 εκατ. ευρώ. Στις σημαντικές εξελίξεις που αναμένονται σε σχέση με τις Παραχωρήσεις είναι η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Άκτωρ Παραχωρήσεις από την Ελλάκτωρ (εκκρεμεί η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού) αλλά και το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης με τον Όμιλο ΓΕΚ Τέρνα για την είσοδο του Aktor στην παραχώρηση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Σημειώνεται ότι ο Aktor και σύμφωνα με πληροφορίες και η Metlen διαπραγματεύονται την είσοδό τους στην παραχώρηση του ΒΟΑΚ, συνολικής αξίας περί τα 2 δις. ευρώ.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι αντίστοιχες διαδικασίες για τους υπόλοιπους τρεις κλάδους που συμπληρώνουν την πεντάδα των θυγατρικών της Aktor. Παράλληλα εξελίσσεται η προετοιμασία για την ολοκλήρωση της εξαγοράς χαρτοφυλακίου 39 ακινήτων συνολικής αξίας 580 εκατ. ευρώ από την Prodea ΑΕΕΑΠ το οποίο θα φέρει στον Aktor ετήσια έσοδα 40 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αυτή, με βάση τα νεότερα δεδομένα, θα ολοκληρωθεί έως 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Aktor ο οργανωτικός διαχωρισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του για απλοποίηση της δομής του, ώστε η μητρική εταιρία να καταστεί κυρίως εταιρία συμμετοχών, παρέχουσα διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στις επιμέρους θυγατρικές (ενδεικτικά στους τομείς της γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, marketing, πληροφορικής, έρευνας, στρατηγικής και ανάπτυξης) ενώ κάθε αυτοτελής δραστηριότητα θα ασκείται από την αντίστοιχη εταιρία και τις θυγατρικές αυτής.