Henkel: Αύξηση πωλήσεων και βελτίωση στα περιθώρια κέρδους στο A’ εξάμηνο

Σημαντική αύξηση των πωλήσεων και βελτίωση στα περιθώρια κέρδους στο πρώτο εξάμηνο του 2025 κατέγραψε η Henkel. Οι οργανικές πωλήσεις του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν στα 10,4 δισ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν στα 1,614 δισ. ευρώ (+0,2%), το περιθώριο EBIT* αυξήθηκε σε 15,5% (+60 μονάδες βάσης).

Στα αποτελέσματα της εταιρείας συνέβαλε η στρατηγική της με σαφή εστίαση στις παγκόσμιες τάσεις όπως η κινητικότητα, η συνδεσιμότητα, η ψηφιοποίηση, η αστικοποίηση και η βιωσιμότητα, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της επιχειρηματικής μονάδας Adhesive Technologies καθώς και η σημαντική αύξηση όγκου της επιχειρηματικής μονάδας Consumer Brands, με τα 10 κορυφαία brands της εταιρείας να σημειώνουν καλή οργανική ανάπτυξη πωλήσεων.

Όπως δήλωσε ο CEO της Henkel, Carsten Knobel «η αύξηση του δείκτη οργανικής ανάπτυξης των πωλήσεων προήλθε και από τις δύο επιχειρηματικές μονάδες, με την σταδιακή αύξηση του όγκου της επιχειρηματικής μονάδας Consumer Brands να ξεχωρίζει. Μαζί με τη θετική εξέλιξη των τιμών, το γεγονός αυτό οδήγησε και σε ισχυρή οργανική ανάπτυξη των πωλήσεων στο δεύτερο τρίμηνο.

Η επιχειρηματική μονάδα Adhesive Technologies πέτυχε θετική οργανική ανάπτυξη πωλήσεων στο πρώτο εξάμηνο, χάρη στην ισορροπημένη εξέλιξη τιμών και όγκου». Και συμπλήρωσε λέγοντας πως «επιπλέον, αυξήσαμε σημαντικά το περιθώριο EBIT στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται κυρίως στα ισχυρά μικτά περιθώρια κέρδους στις δύο επιχειρηματικές μας μονάδες και σε έναν ευνοϊκό επιχειρηματικό συνδυασμό τους. Ακόμα, βελτιώσαμε περαιτέρω την αποδοτικότητα κέρδους μας και βρισκόμαστε σε καλό δρόμο ώστε να πετύχουμε, ή ακόμη και να ξεπεράσουμε, τους στόχους εξοικονόμησης στην επιχειρηματική μονάδα Consumer Brands. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να επενδύουμε στα brands και στις τεχνολογίες μας με στόχο να ενισχύσουμε τις μελλοντικές αναπτυξιακές δυνατότητες μας».

Νέες προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2025

Για το σύνολο του έτους η εταιρεία αναμένει οργανική ανάπτυξη πωλήσεων σε 1,0% – 2,0% (προηγούμενη εκτίμηση: 1,5–3,5%), προσαρμοσμένο περιθώριο κέρδους επί των πωλήσεων: 14,5 έως 15,5% (προηγούμενη εκτίμηση: 14,0% έως 15,5%), προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή (EPS): αύξηση από χαμηλό έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες (αμετάβλητο). , Εξηγώντας τις νέες προβλέψεις για το 2025 ο Carsten Knobel τόνισε πως «αναμένουμε περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξη για το οικονομικό έτος 2025, ενώ κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, προβλέπουμε ισχυρότερη αύξηση των πωλήσεων μας. Φυσικά, για τις προβλέψεις μας, έχουμε λάβει υπόψη, αφενός, τον αντίκτυπο του απαιτητικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην οργανική ανάπτυξη των πωλήσεων των δύο επιχειρηματικών μονάδων μας, και αφετέρου, την αυξημένη προσδοκία για κερδοφορία που αντανακλά τη θετική εξέλιξη του μικτού περιθωρίου κέρδους, τα οφέλη από τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου μας και τις βελτιώσεις στην αποδοτικότητα εντός της εταιρείας. Παράλληλα, οι νέες μας προβλέψεις ευθυγραμμίζονται τόσο με τις αλλαγές των παγκόσμιων εμπορικών συμφωνιών, αλλά, σε γενικές γραμμές, και με τις τρέχουσες προσδοκίες της αγοράς για την επιχειρηματική πορεία της Henkel κατά τη διάρκεια του έτους».

Εξέλιξη των επιχειρηματικών μονάδων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025

Οι πωλήσεις της μονάδας Adhesive Technologies αυξήθηκαν οργανικά κατά 1,2% στο πρώτο εξάμηνο του 2025 (Β’ τρίμηνο: 1,3%). Η αύξηση αυτή οφείλεται σε ισορροπημένη και θετική εξέλιξη μεταξύ τιμών και όγκου. Σε ονομαστικούς όρους, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 5.416 εκατομμύρια ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά -1,1% (Β’ τρίμηνο: 2.701 εκατομμύρια ευρώ).

Η θετική οργανική ανάπτυξη πωλήσεων της μονάδας Adhesive Technologies στο πρώτο εξάμηνο του έτους οφείλεται κυρίως στον τομέα Mobility & Electronics, ο οποίος σημείωσε καλή οργανική αύξηση πωλήσεων κατά 2,8% (Β’ τρίμηνο: +2,5%). Η ανάπτυξη αυτή προήλθε από τη διψήφια οργανική αύξηση πωλήσεων στον τομέα Electronics και την πολύ ισχυρή οργανική ανάπτυξη στον τομέα Industrial. Από την άλλη πλευρά, ο τομέας Automotive παρουσίασε μείωση λόγω του δύσκολου περιβάλλοντος της αγοράς. Ο τομέας Packaging & Consumer Goods σημείωσε σταθερή οργανική ανάπτυξη πωλήσεων (Β’ τρίμηνο: +0,4%), με τον τομέα Packaging να παρουσιάζει ελαφρά μείωση και ο τομέας Consumer Goods θετική αύξηση πωλήσεων, αντισταθμίζοντας τη διαφορά. Ο τομέας Craftsmen, Construction & Professional σημείωσε οργανική αύξηση πωλήσεων ύψους 0,6% (Β’ τρίμηνο: +0,8%), κυρίως λόγω της θετικής οργανική αύξησης πωλήσεων του τομέα Construction. Οι τομείς Consumer & Craftsmen και General Manufacturing & Maintenance παρουσίασαν σταθερή εξέλιξη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ο τομέας Laundry & Home Care παρουσίασε μείωση οργανικών πωλήσεων κατά -2,6% (Β’ τρίμηνο: -0,9%). Ο τομέας Home Care σημείωσε θετική οργανική ανάπτυξη πωλήσεων, κυρίως λόγω της πολύ ισχυρής ανάπτυξης στην κατηγορία Dishwashing. Ο τομέας Hair σημείωσε θετική οργανική ανάπτυξη πωλήσεων κατά 0,9% στο πρώτο εξάμηνο του έτους (Β’ τρίμηνο: +3,2%). Ο τομέας Professional παρουσίασε ελαφρά μείωση οργανικών πωλήσεων λόγω του δύσκολου καταναλωτικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στη Βόρεια Αμερική. Ο τομέας Other Consumer Businesses παρουσίασε μείωση οργανικών πωλήσεων κατά -4,2% στο πρώτο εξάμηνο του έτους (Β’ τρίμηνο: -1,7%), λόγω της αρνητικής εξέλιξης του τομέα Body Care στις περιοχές Βόρειας Αμερικής και Ευρώπης.

Περαιτέρω πρόοδος στην υλοποίηση της Ατζέντας για Στρατηγική Ανάπτυξη

Στη προσπάθεια να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της, η Henkel εστιάζει σε σημαντικές καινοτομίες σε ισχυρούς επιχειρηματικούς τομείς. Οι καινοτομίες αυτές συνέβαλαν με τη σειρά τους στην ανάπτυξη των δύο επιχειρηματικών μονάδων στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Στην Adhesive Technologies, η Henkel σημειώνει υψηλή μονοψήφια ανάπτυξη στον τομέα μεταλλικών συσκευασιών, εστιάζοντας σε βιώσιμες και καινοτόμες ενέργειες με επίκεντρο τους πελάτες της, ξεπερνώντας έτσι την αγορά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρώτο στην αγορά καθαριστικό για κουτιά αλουμινίου με χαμηλή θερμοκρασία και χαμηλό αφρισμό. Η καινοτομία αυτή επιτρέπει τη βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή κουτιών αναψυκτικού, με σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και έως 25% λιγότερη κατανάλωση νερού. Με αυτό τον τρόπο, η Henkel έχει τριπλασιάσει το μέγεθος της δραστηριότητάς της σε αυτόν τον τομέα τα τελευταία τρία χρόνια.

Στη μονάδα Consumer Brands, η συνεχιζόμενη επέκταση της νέας μάρκας Creme Supreme σε επιπλέον αγορές συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της κατηγορίας Consumer Coloration στο δεύτερο τρίμηνο. Η Creme Supreme είναι η πρώτη περιποιητική βαφή μαλλιών με καινοτόμο bonding τεχνολογία. Ενισχύει τη δομή της τρίχας μέσω μικροδεσμών και συγκρατεί καλύτερα τις ίνες της τρίχας. Επιπλέον, σχηματίζει ένα προστατευτικό στρώμα που περιβάλλει την τρίχα, αποτρέποντας το σπάσιμο της. «Μετά από ένα ήπιο ξεκίνημα το οικονομικό έτος 2025, καταφέραμε να σημειώσουμε σημαντική βελτίωση στις πωλήσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο – ιδιαίτερα όσον αφορά τον καταναλωτικό τομέα. Παράλληλα, συνεχίσαμε να αυξάνουμε σημαντικά την κερδοφορία μας και στις δύο επιχειρηματικές μονάδες μας. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι ο μετασχηματισμός της Henkel είναι ήδη επιτυχής. Θα συνεχίσουμε τη προσπάθειά μας να φέρουμε την αλλαγή και να ενισχύσουμε τη θέση και την ανταγωνιστικότητά μας μακροπρόθεσμα Με μια σαφή στρατηγική, η Henkel εξελίσσεται δυναμικά και βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο για περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξη», δήλωσε ο Carsten Knobel.