ΑΑΔΕ: Διακοπή εργασιών σε χρόνο προγενέστερο της λύσης ή της διαδικασίας εκκαθάρισης

Δυνατή θα είναι στο εξής η διακοπή εργασιών σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας λύσης ή/ και θέσης σε εκκαθάριση ενός νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας αναφέρεται σε εγκύκλιο του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, σε συνέχεια της απόφασης Α.1121/2025.

Και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία λύσης δεν υφίσταται εταιρική περιουσία, όπως πάγια, αποθέματα ή εμπορεύσιμα και από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι δεν είχε οικονομική δραστηριότητα από τον δηλούμενο χρόνο διακοπής και μετά.

Σημειώνεται ότι το αίτημα υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή για τη διακοπή εργασιών, ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Διακοπή Εργασιών Επιχείρησης και ελέγχεται από την αρμόδια φορολογική υπηρεσία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ, «λύνεται ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν νομικά πρόσωπα, τα οποία είχαν διακόψει τις δραστηριότητές τους σε χρόνο προγενέστερο της τυπικής διαδικασίας λύσης και θέσης σε εκκαθάριση και λόγω αυτής της χρονικής απόστασης δεν επιτρεπόταν να δηλώσουν τον πραγματικό χρόνο διακοπής της επιχείρησής τους».