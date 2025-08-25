Συνάντηση ΤτΕ – ΥΠΟΙΚ με τράπεζες και servicers για ιδιωτικό χρέος και τιτλοποιήσεις

Κρίσιμη συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και την πορεία των τιτλοποιήσεων του προγράμματος «Ηρακλής» με συμμετέχοντες όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», αύριο θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για μια συζήτηση που θα αφορά τις τιτλοποιήσεις του προγράμματος «Ηρακλής» καθώς και τα επόμενα βήματα πάνω σε αυτό το ζήτημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συμμετέχοντες στη συζήτηση θα είναι ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κος Χατζηδάκης, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κυριάκος Φλωρίδης, οι CEOs των 3 μεγαλύτερων servicers (doValue – Αν. Πανούσης, Intrum – Γ. Γεωργακόπουλος, Cepal – Αθανασόπουλος), των 4 συστημικών τραπεζών (Φ. Καραβίας – Eurobank, Π. Μυλωνάς – Εθνική, Χρ. Μεγάλου – Piraeus, Β. Ψάλτης – Alpha Bank) καθώς και της Attica Bank (νυν CrediaBank), ο Πρόεδρος του ΟΔΔΗΧ Δ. Τσάκωνας, η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θ. Αλαμπάσηκα Αλαμπάση.

Από μεριάς της ΤτΕ, θα συμμετέχουν ο Διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάς, η Υποδιοικήτρια Χρ. Παπακωνσταντίνου και ο Γενικός Δ/ντης Εποπτείας Ι. Τσικριπής.

Στόχος της συνάντησης

Η συνάντηση έρχεται σε συνέχεια ανάλογης που είχε φιλοξενήσει η ΤτΕ πριν λίγους μήνες. Δεδομένης της σημασίας για της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους στη χώρα, η συνάντηση αυτή, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, αναμένεται ότι θα επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από εδώ και πέρα ώστε να βρεθεί οριστική λύση.

Τόσο η παρούσα όσο και οι προηγούμενες συναντήσεις έχουν στόχο τον βέλτιστο συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια που βρίσκονται στους ισολογισμούς των τραπεζών ανέρχονται σε 6 δισεκ. ευρώ, ενώ οι servicers διαχειρίζονται δάνεια λογιστικής αξίας περίπου 80 δισεκ. ευρώ.

Όπως τονίζουν, μάλιστα τραπεζικές πηγές η επιτυχής διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους θα έχει ευεργετική επίδραση στην οικονομία, κυρίως μέσω της εξυγίανσης των ισολογισμών τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών.