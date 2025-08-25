CrediaBank: Καταγγέλλει «κακόβουλες προσπάθειες» να υπονομευθεί η εξαγορά της HSBC Μάλτας

Για «κακόβουλες προσπάθειες να υπονομευθεί η προσφορά της για εξαγορά της HSBC Μalta», κάνει λόγο η CrediaBank απαντώντας σε δημοσιεύματα τα οποία προκάλεσαν σχετικό ερώτημα από τους Times of Malta.

Σε δήλωσή της προς την Μαλτέζικη εφημερίδα, κατόπιν ερωτήματος που έθεσε το Μέσο, η CrediaBank αναφέρει ότι «έλαβε γνώση των διαφόρων αβάσιμων ισχυρισμών σχετικά με τους μετόχους της τράπεζας και τα πρότυπα διακυβέρνησής της, οι οποίοι αναφέρθηκαν από κάποια μέσα ενημέρωσης, και συνδέουν έναν από τους μετόχους της CrediaBank με τη γνωστή υπόθεση για τη σύμβαση 717».

Συγκεκριμένα, στη δήλωσή της προς τους Times of Malta, η CrediaBank απαντά:

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτούς τους υπαινιγμούς και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για τα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας, διακυβέρνησης και συμμόρφωσης με τους κανονισμούς», αναφέρει η CrediaBank και προσθέτει:

«Οι μέτοχοι της Τράπεζας, η δομή του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μηχανισμοί διακυβέρνησης έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί επίσημα από τις Εποπτικές Αρχές. Το Διοικητικό μας Συμβούλιο αποτελείται από 13 μέλη, εκ των οποίων 11 είναι μη εκτελεστικά και έξι είναι ανεξάρτητα».

Στο δημοσίυεμα των Times of Malta αναφερόταν: Η CrediaBank είναι η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας και ανήκει κατά πλειοψηφία στην Thrivest Holding Ltd, η οποία ελέγχεται από τους εφοπλιστές Δημήτρη Μπάκο, Γιάννη Καϊμενάκη και Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος είναι παντρεμένος με την διευθύνουσα σύμβουλο της τράπεζας, Ελένη Βρεττού».

Στην απάντησή της, η τράπεζα αναφέρει ότι «το γεγονός αυτό είναι δημόσια γνωστό εδώ και σχεδόν δύο χρόνια και οι εποπτικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικές και οι έλεγχοι της Τράπεζας είναι επαρκείς για τη διαχείριση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων, σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις».

Παράλληλα, η CrediaBank απορρίπτει τις φήμες ότι ο Εξάρχου ερευνάται από την Εισαγγελία Αθηνών για τον ρόλο του στη σύμβαση 717.

Στην δήλωσή της, η CrediaBank αναφέρει ότι η συμμετοχή του Εξάρχου στη σύμβαση «περιορίστηκε σε μια σύντομη περίοδο κατά την οποία η εταιρεία του δεν έλαβε χρηματοδότηση ούτε συνέχισε να συμμετέχει στο έργο».

Η τράπεζα, συνεχίζει λέγοντας ότι «όλα τα σχετικά στοιχεία για το θέμα αυτό έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη διάρκεια πολλαπλών αξιολογήσεων «καταλληλότητας και αξιοπιστίας». Η Thrivest Holding Ltd ολοκλήρωσε με επιτυχία μια τέτοια αξιολόγηση τον Οκτώβριο του 2023 ως εξειδικευμένος επενδυτής στον ελληνικό τραπεζικό τομέα», ανέφερε η τράπεζα.

Η τράπεζα σημειώνει ότι λειτουργεί υπό την εποπτεία της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και υπενθυμίει ότι ηδομή διακυβέρνησής της έχει λάβει το πράσινο φως από τις ρυθμιστικές αρχές.

«Οι επιτροπές προεδρεύονται από ανεξάρτητους διευθυντές με ανεξάρτητη πλειοψηφία, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική εποπτεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύεται από τον Κωνσταντίνο Ηροδότου, πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ», καταλήγει στην απάντησή της η Tράπεζα.