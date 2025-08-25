Πώς «βαθμολογούν» οι οίκοι τις ελληνικές τράπεζες

Σειρά αναβαθμίσεων στις επενδυτικές τους βαθμίδες είδαν φέτος και οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, συμπαρασυρόμενες από τις διαδοχικές αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου από τους μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Φαίνεται πως η πορεία της ελληνικής οικονομίας και αναβάθμισή της από πολλαπλούς οίκους οδήγησε στην βελτίωση της επενδυτικής θέσης όλων των ελληνικών τραπεζών, αφού φαίνεται πως έχουν αφήσει σταθερά πίσω τους τη δεκαετία της χρηματοπιστωτικής κρίσης και έχουν βελτιώσει πολλά επίπεδα του πιστωτικού τους προφίλ.

Eurobank

Η Eurobank έχει λάβει αξιολογήσεις από την Moody’s , την S&P Global Ratings , την Fitch Ratings καθώς και την Morningstar DBRS.

Πριν από μερικούς μήνες η Moody’s αναβάθμισε σε «Baa1» από «Baa2» την πιστοληπτική ικανότητα της Eurobank, με σταθερό το outlook.

Σύμφωνα με τον οίκο, η αναβάθμιση αυτή προήλθε λόγω και αναβάθμισης του κρατικού αξιόχρεου της Ελλάδας (σε Baa3 σταθερό από Ba1 θετικό), γεγονός που προηγουμένως περιόριζε το πιστωτικό προφίλ της τράπεζας.

Η S&P Global Ratings, ανακοίνωσε τον Ιανουάριο την αναβάθμιση της βαθμολογίας της Eurobank σε ΒΒΒ- από ΒΒ+, με σταθερό outlook, ενώ και η Fitch Ratings προχώρησε λίγους μήνες μετά σε αναβάθμισή της σε ΒΒΒ- με σταθερές προοπτικές από ΒΒ+ και θετικές προοπτικές. Σύμφωνα και με τους δύο οίκους αξιολόγησης, η αναβάθμιση των αξιολογήσεων προκύπτει από το γεγονός ότι οι κίνδυνοι του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα έχουν αμβλυνθεί, ενώ παράλληλα έχει βελτιωθεί και η ποιότητα του κεφαλαίου της τράπεζας.

Ακόμα ένα σκαλοπάτι πιο πάνω ανέβηκε η Eurobank για την Morningstar DBRS, αφού αναβάθμισε τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις της Eurobank, σε BBB από BBB- (low), ενώ άλλαξε και την τάση της αξιολόγησης σε θετική από σταθερή.

Τράπεζα Πειραιώς

Τέσσερις αξιολογήσεις από τους ίδιους οίκους έχει λάβει και η Πειραιώς. Από την Moody’s η Τράπεζα Πειραιώς αναβαθμίστηκε ως προς την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση εκδότη πριν λίγους μήνες σε Baa2 από Βaa3, με τις προοπτικές της να αλλάζουν σε σταθερές.

Παράλληλα, στη βαθμίδα ΒΒ+ ανέβηκε η Τράπεζα Πειραιώς για δύο οίκους φέτος: την S&P Global Ratings και τη Fitch Ratings , με την πρώτη να κρατάει την τάση σταθερή και με τη δεύτερη να διατηρεί τις θετικές προοπτικές της Τράπεζας. Μάλιστα, για την S&P Global Ratings η σταθερή προοπτική για την Τράπεζα Πειραιώς βασίζεται στην εκτίμηση ότι η τράπεζα θα διατηρήσει το πιστωτικό της προφίλ τους επόμενους 12-24 μήνες, με τη στήριξη της θετικής οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Από την άλλη, η Fitch Ratings, που αναβάθμισε την Τράπεζα Πειραιώς μαζί με την Alpha Bank, αναφέρει στην αξιολόγησή της ότι «οι θετικές προοπτικές για την Πειραιώς και την Alpha αντανακλούν τις προσδοκίες μας ότι οι δύο τράπεζες θα συνεχίσουν να μειώνουν την κεφαλαιακή τους επιβάρυνση από προβληματικά στοιχεία ενεργητικού».

Τέλος, σε αναβάθμιση κατά δύο σκαλοπάτια της πιστοληπτικής ικανότητας της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε φέτος η Morningstar DBRS, σε BBB από BB+, ενώ άλλαξε παράλληλα την τάση σε σταθερή από θετική.

Αυτή η γρήγορη άνοδος αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με τον οίκο, την ισχυρή και συνεχιζόμενη βελτίωση του προφίλ (ρίσκου) της τράπεζας, το οποίο προκύπτει από την βελτίωση πιστωτικού της προφίλ και του κεφαλαιακού «μαξιλαριού» της, ενώ καθοριστικό ρόλο στην διαφοροποίηση των εσόδων και τη βελτίωση του χαρτοφυλακίου προϊόντων της αναμένει ο οίκος να παίξει η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα έλαβε επίσης μια σειρά αναβαθμίσεων φέτος, ανάλογες σχεδόν με αυτές που έλαβε και η Ελλάδα από τους τέσσερις προαναφερθέντες οίκους αξιολόγησης.

Ειδικότερα, η Moody’s προχώρησε νωρίτερα φέτος σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας σε Baa1 από Baa2, ενώ άλλαξε και το outlook σε σταθερό από θετικό, αντανακλώντας τις προοπτικές αξιολόγησης της ελληνικής κυβέρνησης (Baa3, stable), όπως χαρακτηριστικά σημείωσε και ο οίκος στην αξιολόγησή του.

Επόμενη αναβάθμιση για την ΕΤΕ έρχεται από την Morningstar DBRS τον Απρίλιο, η οποία ανέβασε την πιστοληπτική ικανότητα της τράπεζας κατά ένα σκαλοπάτι σε ΒΒΒ, από ΒΒΒ-, με τις προοπτικές της να παραμένουν σταθερές. Όπως σημείωσε ο οίκος, η κίνηση αυτή αντανακλά τα βελτιωμένα επίπεδα κερδοφορίας της ΕΤΕ καθώς και ενισχύει περαιτέρω το ποιοτικό προφίλ του ενεργητικού της, ενώ έρχεται σε συμφωνία με την αναβάθμιση της ελληνικής επενδυτικής θέσης στα ίδια επίπεδα από τον οίκο.

Κατά μία βαθμίδα ανέβασε την ΕΤΕ και η S&Ρ στο ΒΒΒ- , για τους ίδιους λόγους περίπου που προέβη στην αναβάθμισή της και η DBRS με τις προοπτικές να είναι σταθερές, καθώς η εκτίμηση του οίκου είναι ότι η Εθνική θα διατηρήσει ένα ισχυρό πιστωτικό προφίλ τους επόμενους 12-24 μήνες.

Τελευταία αναβάθμιση για την ΕΤΕ είναι από την Fitch Ratings, η οποία αναβάθμισε την επενδυτική βαθμίδα της τράπεζας από BB+ με θετικές προοπτικές σε BBB- με σταθερές προοπτικές.

Alpha Bank

Νωρίτερα, φέτος, η Alpha Bank είδε αναβάθμιση της επενδυτικής της βαθμίδας από τη Moody’s, τη Fitch Ratings αλλά και τη Scope Ratings.

Η πρώτη αναβάθμισε την Alpha Bank σε Βaa2, από Baa3 που ήταν πριν με το outlook να παραμένει θετικό. Δεύτερη αναβάθμιση έλαβε η Αlpha Bank από τον οίκο Fitch Ratings, ο οποίος ανέβασε την επενδυτική της βαθμίδα στο BB+ με θετικές προοπτικές από BB με θετικές προοπτικές.

Τέλος, η Alpha Bank έλαβε αναβάθμιση από την Scope Ratings με το επενδυτικό της status να βαθμολογείται με BBB και το outlook της ως σταθερό. Σύμφωνα με τον οίκο, η αξιολόγηση αυτή βασίστηκε στο συνεπές επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας, που ωφελείται από τη βελτιωμένη ποιότητα του ενεργητικού της και τους ισχυρούς της κεφαλαιακούς δείκτες. Παράλληλα, η ίδια η Alpha Bank, σε ανακοίνωσή της ενημέρωσε ότι όρισε τη Scope Ratings ως νέο οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αντανακλώντας την άριστη συνεργασία των δύο.