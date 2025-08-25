Eurobank: Αποκτά 1,92 εκατ. ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €3,43

Η Eurobank απέκτησε συνολικά 1.919.934 μετοχές μετοχές εκδόσεως της ιδίας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με μέση τιμή κτήσης 3,4353, ευρώ ανά μετοχή.

Η Eurobank έχει τώρα συνολικά 34.756.402 Ίδιες Μετοχές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση στο ΧΑ, η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings»), σε συνέχειατης από 07.05.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), που εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Eurobank Holdings στις 30.04.2025 και σε συνέχεια της από 30.04.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 18/08/2025 – 22/08/2025 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.919.934 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης 3,4353 ευρώ, ανά μετοχή και συνολικό κόστος 6.595.498,58 ευρώ.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές.

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank Holdings κατέχει συνολικά 34.756.402 Ίδιες Μετοχές, οιοποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,9453% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ, 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.