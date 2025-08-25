Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.: Επιμένει ανοδικά και το 2025 – Το φθινόπωρο η δεσμευτική δήλωση για την εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός

Το φθινόπωρο αναμένεται, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από τη διοίκηση της αλυσίδας σούπερ-μάρκετ, Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., να υπογραφεί η δεσμευτική δήλωση για την εξαγορά της αλυσίδας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, με το deal να ολοκληρώνεται μέχρι τα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2026.

Στις αρχές της επόμενης χρονιάς εκτιμάται επίσης ότι θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του νέου Grand Μασούτης στην περιοχή Τρεις Γέφυρες στην Αθήνα, το οποίο υπενθυμίζεται ότι συνδεύεται από μεγάλο οικιστικό project (πολύοροφες δίδυμες οικοδομές).

Στο μεταξύ, στη φετινή χρήση η εταιρεία έχει θέσει σε λειτουργία δύο νέα καταστήματα τον Ιούνιο στην Ηγουμενίτσα και την Κέρκυρα, όπως και το πρώτο στην Αθήνα κατάστημα Masvision, δηλαδή φιλικό προς άτομα με οπτική αναπηρία, σε συνέχεια του αντίστοιχοι καταστήματος στη Θεσσαλονίκη.

Το επενδυτικό σχέδιο και τα μεγέθη

Το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρέιας για τη φετινή χρονιά ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ και αφορά τόσο στην ανάοτυξη νέων καταστημάτων, όσο και στην αναβάθμιση υφιστάμενων.

Η φετινή χρήση τρέχει με νέα άνοδο πωλήσεων για την αλυσίδα Μασούτης, με το ρυθμό αύξησης στο επίπεδο του 6.3% σε επίπεδο πενταμήνου, το οποίο εκτιμάται οτι χάρη στην πολύ ισχυρή ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας στη Χαλκιδική, στα νησιά Αιγαίου και Ιονίου και σε άλλες τουριστικές περιοχές της χώρας έχει αυξηθεί περαιτέρω κατά τους καλοκαιρνούς μήνες.

Για το σύνολο της φετινής χρήσης η διοίκηση της εταιρέιας εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών θα ξεπεράσει το 1,2 δισεκατ. ευρώ, έναντι 1,149 δισεκατ. ευρώ του 2024 και 1,076 εκατ. ευρώ του 2023-πρώτη χρονιά κατά την ιοποία ο τζίρος ξεπέρασε το φράγμα του 1 δισεκατ. ευρώ. Σημεωτέον ότι στην εκτίμνηση αυτή δεν περιλαμβάνονται τα περίπου 180 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή της στα ΣΥΝΚΑ Κρήτης.

Όταν μάλιστα ολοκληρωθεί το deal με την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, η οποία έχει τζίρο της τάξης των 800 εκατ. ευρώ, και ολοκληρωθεί η ενσωμάτωσή της, η Μασούτης Α.Ε. θα “φλερτάρει” με τζίρο της τάξης των 2 δισεκατ. ευρώ, αποκτώντας ακόμη πιο πρωταγωνιστική θέση στο ελληνικό λιανεμπόριο.

Διακρίσεις

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί σχετικά ότι ο πρόεδρος και CEO της εταιρείας, Γιάννης Μασούτης, διακρίθηκε στα φετινά Retail Business Awards, ως Retail Manager της Χρονιάς για το 2024, δηλαδή ως ο πιο αποτελεσματικός Manager του ελληνικού λιανεμπορίου, ενώ η εταιρεια απέσπασε άλλες τέσσερις διακρίσεις στα ίδια Βραβεία: