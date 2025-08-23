Χωρίς απολυτήριο, προσόντα και επιχειρηματικό σχέδιο έχτισε μια αυτοκρατορία ομορφιάς – Πώς το πέτυχε

«Ξέρω ότι δεν αρέσω σε όλους, αλλά εξακολουθώ να δίνω κάθε μέρα την μάχη για τα όνειρά μου και για αυτό που πιστεύω». Η Πέιτζ Λουίζ Ουίλιαμς που εγκατέλειψε το σχολείο, χωρίς προσόντα και επιχειρηματικό σχέδιο, 10 χρόνια μετά από επίμονες προσπάθειες, βλέπει την αυτοκρατορία ομορφιάς της να έχει εξελιχθεί σε ένα διάσημο brand με εκατομμύρια πελάτισσές ανά τον κόσμο και με προβλεπόμενα έσοδα για το 2025, 138 εκατομμύρια λίρες.

«Όλα είναι δυνατά», δήλωσε στο BBC, η 32χρονη επιχειρηματίας και ιδιοκτήτρια του “P.Louise” η οποία μεγάλωσε σε μια εργατική συνοικία στο Ντρόιλσντεν, στην περιοχή Τάμεσιντ του Μάντσεστερ. «Το παρελθόν σου δεν καθορίζει ποιος είσαι».

Η Πέιτζ άρχισε να εργάζεται στον κλάδο της ομορφιάς μετά την εγκατάλειψη των σπουδών της στο κολέγιο, όπου σπούδαζε για να γίνει κοινωνική λειτουργός. Εμπνευσμένη από το μακιγιάζ των drag queens, δημιούργησε ένα ιδιαίτερο στυλ αισθητικής που άρχισε να προσελκύει μια πιστή και ολοένα αυξανόμενη πελατεία.

Τότε ήταν που ζήτησε από τη γιαγιά της, που δούλευε ως καθαρίστρια με μερική απασχόληση, να της δανείσει χρήματα για να ανοίξει το δικό της σαλόνι ομορφιάς στο Πρέστγουιτς.

Ευτυχώς για την Πέιτζ, η γιαγιά της συμφώνησε και επένδυσε με κάθε έννοια της λέξης στην αποφασιστικότητα της εγγονής της να πετύχει. Παρά τις μεγάλες προσδοκίες για το άνοιγμα της P. Louise Makeup Academy το 2014, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως είχε περίμενε. «Περίμενα να έχω μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν λειτούργησε», είπε.

Με την επιχείρηση να δυσκολεύεται, η νεαρή γυναίκα αναγκάστηκε να πουλήσει το αυτοκίνητό της, αλλά αρνήθηκε να τα παρατήσει. «Πήγαινα κάθε μέρα, ήξερα ότι έπρεπε να πληρώσω το νοίκι και ότι η γιαγιά μου δεν μπορούσε να χάσει τα χρήματα που μου είχε δώσει.Δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει το σπίτι της εξαιτίας του ονείρου μου».

Τα πρώτα χρόνια της η Πέιτζ τα πέρασε βοηθώντας τους μικρότερους αδελφούς της, ενώ η μητέρα της δούλευε για να τα βγάλει πέρα. Αυτό ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητα και την φιλοδοξία της.

Τι της δίδαξε η μαμά της

«Νομίζω ότι η ανατροφή μου με έμαθε ότι αν πραγματικά θέτεις κάτι ως στόχο, τότε όλα είναι δυνατά», είπε. «Η μαμά μου με γέννησε όταν ήταν 15 ετών. Όλοι αμφιβητούσαν ότι θα καταφέρει κάτι στην ζωή της.Ήθελε να γίνει νοσοκόμα. Πήρε το πτυχίο της και μου έδειξε ότι με πέντε παιδιά μπορώ ακόμα να γίνω ό,τι θέλω».

Μαζικά μαθήματα μακιγιάζ μέσω live streaming, για 10 λίρες

Για να συνεχίσει την επιχείρηση, η Πέιτζ άρχισε να προσφέρει μαθήματα μακιγιάζ στο σαλόνι πριν ξεκινήσει να διοργανώνει διαδικτυακά μαθήματα για πελάτες στο εξωτερικό.

«Το live streaming ήταν άγνωστο πριν από 10 χρόνια», είπε. «Έκανα live streaming σε χιλιάδες ανθρώπους. Συνήθιζα να χρεώνω μόνο 10 λίρες, αλλά γίνονταν μαζικά. Είχαμε hashtags όπως #beansforlife, επειδή όλοι μας ζούσαμε στο όριο της φτώχειας. Ακόμα το βλέπω το hashtag #beansforlife στα σχόλια που μου κανουν».

Η επόμενη επιχειρηματική της κίνηση ήταν η ανάπτυξη προϊόντων, όταν παρατήρησε ένα κενό στην αγορά μετά τη διακοπή της παραγωγής ενός προϊόντος που αγαπούσε.

Η δημιουργία της, γνωστή πλέον ως Rumour Base, κατατάχθηκε πρώτη στη λίστα των καλύτερων βάσεων για σκιές ματιών από το κανάλι NikkieTutorials στο YouTube – αυτό ήταν το σημείο καμπής για την επιχείρηση.

«Άρχισα να πουλάω τα προϊόντα σαν τρελή, στο TikTok»

Το TikTok επίσης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρείας της.

«Ήταν μια τυχαία σκέψη. Μια μέρα που αποφάσισα ότι ήθελα να ανοίξω ένα κατάστημα στο TikTok», είπε.

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι θα προκαλούσε τέτοια αίσθηση και θα με βοηθούσε να χρηματοδοτήσω αυτό που έχω σήμερα.

«Άρχισα να πουλάω τα προϊόντα σαν τρελή και δεν μπορούσα να κρατήσω τίποτα σε απόθεμα».

Περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια λίρες σε μόλις 12 ώρες

Η Πέιτζ έσπασε το βρετανικό ρεκόρ για τα περισσότερα έσοδα που πραγματοποίησε βρετανικό brand στο TikTok Shop, αφού κέρδισε περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια λίρες σε μόλις 12 ώρες τον Αύγουστο του 2024.

Καθώς η σειρά καλλυντικών της μεγάλωνε, το brand μετακόμισε σε μια αποθήκη 8.000 τετραγωνικών ποδιών στο Middleton. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε σε μια αποθήκη 36.000 τετραγωνικών ποδιών στο Stockport, όπου τώρα διαθέτει ένα κατάστημα και ένα καφέ τουριστικού ενδιαφέροντος.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου οικονομικού έτους, η μάρκα P.Louise είχε έσοδα 71 εκατομμύρια λίρες.

Τον Οκτώβριο, θα ανοίξει το πρώτο της κατάστημα λιανικής πώλησης στο Trafford Palazzo στο Trafford Centre.

Σχολιάζοντας τον τρόπο που βλέπει τους υπαλλήλους της λέει: «Έχω πολλούς ανθρώπους που δουλεύουν για μένα. Δεν έχουν νιώσει ποτέ ότι μπορούν να είναι πραγματικά ο εαυτός τους σε μια δουλειά. Για μένα είναι αποδεκτό να έρθουν με φούστα μπαλαρίνας και φτερά νεράιδας».

