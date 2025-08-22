Τράπεζες: Ποιες αλλαγές προτείνει η ΕΑΤ για διαφάνεια στη δημοσιοποίηση πληροφοριών

Σήμερα ολοκληρώνεται η διαβούλευση που είχε ξεκινήσει στις 22 Μαΐου από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών αναφορικά με τις τροποποιημένες απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών για τους κινδύνους ESG, τα ανοίγματα σε μετοχές και τα συνολικά ανοίγματα σε οντότητες του σκιώδους τραπεζικού συστήματος.

Οι αλλαγές που προτείνει η ΕΑΤ αφορούν το πλαίσιο δημοσιοποίησης πληροφοριών του 3ου πυλώνα της ΕΑΤ με την ενσωμάτωση των σχετικών απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1623 (CRR 3) και στοχεύουν στη ενίσχυση της διαφάνειας και της συνέπειας των δημοσιοποιήσεων πληροφοριών, ενώ απλοποιούν τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αναφορών για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο λεγόμενο «έγγραφο της διαβούλευσης» και εξηγούνται λεπτομερώς από την Αρχή.

Οι κύριες αλλαγές

Η πρόταση της ΕΑΤ περιλαμβάνει συνοπτικά απλουστευμένες νέες απαιτήσεις για τα συνολικά ανοίγματα σε σκιώδεις τραπεζικές δραστηριότητες και μετοχές, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και την ρύθμισή τους. Παράλληλα, και σε συμφωνία με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση του κόστους υποβολής εκθέσεων και την απλούστευση της υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας, η ΕΑΤ έχει σχεδιάσει μια αναλογική προσέγγιση για τις δημοσιοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους ESG με βάση τον τύπο, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του ιδρύματος.

Μια ακόμα σημαντική αλλαγή που προτείνει η ΕΑΤ, είναι ότι διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των ιδρυμάτων που υποχρεούνται να δημοσιοποιούν πληροφορίες και περιλαμβάνουν όχι μόνο τα μεγάλα εισηγμένα ιδρύματα, αλλά και τα μεγάλα μη εισηγμένα και άλλα ιδρύματα, τα SNCIs και τις μεγάλες θυγατρικές.

Πιο αναλυτικά, τα βασικά στοιχεία της πρότασης της ΕΑΤ περιλαμβάνουν:

• Απλοποιημένη προσέγγιση με μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των ιδρυμάτων: η ΕΑΤ προτείνει μια προσαρμοσμένη προσέγγιση, προσφέροντας διαφορετικά σύνολα προτύπων ανάλογα με τον τύπο του ιδρύματος. Τα SNCIs θα γνωστοποιούν μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους ESG, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών κινδύνων και των κινδύνων μετάβασης, καθώς και των εκθέσεων σε τομείς ορυκτών καυσίμων. Μια αντίστοιχα αναλογική προσέγγιση προτείνεται και για άλλα ιδρύματα και μεγάλες θυγατρικές.

• Καμία νέα απαίτηση, αλλά μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τις γνωστοποιήσεις των μεγάλων ιδρυμάτων: Οι αλλαγές που προτείνει η ΕΑΤ αποσκοπούν στη βελτίωση της σαφήνειας των απαιτήσεων δημοσιοποίησης πληροφοριών και αυτό θα επιτευχθεί μέσω ερωτήσεων – απαντήσεων (Q&A) που θέτει στο πλαίσιο ESG του πυλώνα 3.

• Πλήρης ευθυγράμμιση με τον Κανονισμό για την Ταξινομία: για να απλοποιήσει τη συμμόρφωση και να εξασφαλίσει πλήρη ευθυγράμμιση, η ΕΑΤ ενσωματώνει μια άμεση παραπομπή στις τεχνικές ρυθμιστικές προδιαγραφές για τις γνωστοποιήσεις του πυλώνα 3. Έτσι η ανανεωμένη προσέγγιση της

ΕΑΤ εξασφαλίζει ότι τα σχετικά πρότυπα στο πλαίσιο του πυλώνα 3 θα ενημερώνονται αυτόματα σύμφωνα με τυχόν μελλοντικές αλλαγές στον Κανονισμό για την Ταξινομία, ούτως ώστε να αποφεύγεται η ανάγκη τροποποίησης των κανονισμών.

• Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη των ιδρυμάτων: η ΕΑΤ προτείνει μια σταδιακή προσέγγιση για την εφαρμογή των ITS, έτσι ώστε τα ιδρύματα να έχουν επαρκή χρόνο για να προετοιμαστούν.