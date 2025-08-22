Praktiker Hellas: Προχωρά προς την επόμενη μέρα υπό την Paval Holdings – Τι δείχνουν τα οικονομικά στοιχεία του 2024

Προς την επόμενη μέρα υπό τη ρουμανική Paval Holdings, τον επενδυτικό όμιλο που κατέχει τη Dedeman, ηγέτιδα δύναμη στην αγορά DIY της Ρουμανίας και μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές εταιρείες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προχωρά η Praktiker Hellas, η οποία δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης του 2024 δίνοντας όμως και το στίγμα της επόμενης διετίας.

Σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου της Praktiker Hellas στο πλαίσιο της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του 2024, λαμβάνοντας υπόψη τα προϋπολογιστικά αποτελέσματα της χρήσης 2025 και 2026, τη μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τράπεζες και τρίτους αλλά και την ιστορικά συνεχόμενη ανανέωση των ετήσιων βραχυπρόθεσμων δανείων, δεν αναμένει οποιαδήποτε καθυστέρηση ή μη ανανέωση των ετήσιων βραχυπρόθεσμων δανείων τον Ιούνιο του 2026, όπως επίσης οι επενδυτικές αποφάσεις του νέου Μετόχου εξασφαλίζουν την απαραίτητη ρευστότητα της εταιρείας για την περίοδο και μετά τον Ιούνιο 2026. Να σημειωθεί πως μετά την απόκτηση της Praktiker Hellas ο Dragos Paval, Πρόεδρος της Dedeman, είχε δηλώσει πως «από την πρώτη στιγμή, νιώσαμε μια βαθιά σύνδεση με την Praktiker Hellas, στον τρόπο με τον οποίο φροντίζει τους πελάτες της, στηρίζει τους εργαζομένους της και σέβεται τις κοινότητές της. Δεν ήρθαμε για να κάνουμε απότομες αλλαγές, αλλά για να εξελίξουμε το γερό θεμέλιο που ήδη υπάρχει. Πιστεύουμε ότι μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα ισχυρό και βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο που θα προσφέρει διαχρονική αξία σε εργαζόμενους και πελάτες».

Οι περυσινές επιδόσεις

Αναφορικά με τις επιδόσεις του 2024 ο κύκλος εργασιών της Praktiker Hellas ανήλθε στα 186,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 187,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη δωδεκάμηνη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σημειώνοντας μείωση 0,70%. Τα αποτελέσματα χρήσεως προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ανήλθαν στα 2,7 εκατ. ευρώ κέρδη, έναντι κερδών 2,2 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 1,5 εκατ. ευρώ ζημιές έναντι ζημιών 1,4 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα της περιόδου μετά φόρων ανήλθαν σε 1,7 εκατ.ευρώ ζημιές έναντι ζημιών 1,4 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά την 31.12.2024 ανέρχεται στο ποσό των 2.986.855 ευρώ και έχει καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου τo Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει το θέμα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων. Η χρήση επιβαρύνθηκε με χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι χρεωστικοί και συναφή έξοδα) ύψους 1,.6 εκατ.ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ για την προηγούμενη χρήση. Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις στην ανακαίνιση των υφιστάμενων καταστημάτων και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εταιρίας κατά το 2024 οδήγησαν σε αυξημένες ανάγκες ρευστότητας με αποτέλεσμα την αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ειδικότερα το 2024 προχώρησε στην ανακαίνιση επτά καταστημάτων σε Ελληνικό, Αγία Βαρβάρα, Μάνδρα, Καλαμάτα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και συνέχισε το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού με νέες επενδύσεις. Επίσης, συνεχίζει με την ανακαίνιση ακόμη τεσσάρων καταστημάτων το 2025. Η εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες και προμηθευτές.

H Praktiker Hellas στον ισολογισμό της εστιάζει στις τρέχουσες προκλήσεις στην παγκόσμια και την ελληνική οικονομία λόγω δασμών. Επισημαίνει πως παρέχει καθημερινά πάνω από 60.000 προϊόντα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, διαθέτει 17 καταστήματα πανελλαδικά, e-commerce και εξειδικευμένο τμήμα Praktiker Business και απασχολεί 1.200 ανθρώπους. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και πελάτες για ανακύκλωση χαρτιού και συσκευασιών, ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, ανακύκλωση μπαταριών, ανακύκλωση λαμπτήρων και φωτιστικών, καθώς και εργαλείων, με ειδικούς κάδους που συγκεντρώνουν σημαντικές ποσότητες από κάθε είδος και ειδικότερα όσον αφορά στα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές οχημάτων μολύβδου – οξέος και νικελίου – καδμίου.