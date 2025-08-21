Β. Κορκίδης: Πτώση του τζίρου έως και 20% στις φετινές εκπτώσεις

Μετατόπιση και ανακατανομή της τρίμηνης θερινής κατανάλωσης των περίπου 7 δισ. ευρώ από το εμπόριο στις υπηρεσίες διαπιστώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Βασίλης Κορκίδης. «Οι Έλληνες καταναλωτές επέλεξαν φέτος στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, αντί για καταναλωτικά προϊόντα, να «αγοράσουν διακοπές», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κορκίδης μιλώντας στην ΕΡΤ σχετικά με την πορεία των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες λήγουν στο τέλος Αυγούστου.

«Ενώ η συνολική εικόνα του λιανικού εμπορίου παρουσιάζει βελτίωση με ελαφρά ανοδική τάση, ύστερα από περίπου δύο χρόνια καθοδικής πορείας, δυστυχώς αυτό δεν ισχύει σε πολλούς εμπορικούς κλάδους και για τις περισσότερες πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις λιανικής. Σύμφωνα μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία του ΙΟΒΕ και ενώ οι εκπτώσεις βαίνουν τυπικά προς το τέλος τους, τα ταμεία των εμπόρων δείχνουν να είναι φτωχότερα φέτος από το ίδιο χρονικό διάστημα πέρυσι» τόνισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ.

Η εικόνα των θερινών εκπτώσεων είναι αρνητική, και δεν μπορεί να αναστραφεί με σχεδόν μία εβδομάδα να υπολείπεται μέχρι το τέλος Αυγούστου. Οι φετινές εκπτώσεις ανέδειξαν το έλλειμμα στο διαθέσιμο εισόδημα, τη μειωμένη αγοραστική δύναμη, τις λιγότερες αυθόρμητες αγορές και τη πτώση τής κατά κεφαλήν κατανάλωσης, που άλλωστε υπολείπεται κατά 19% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Επίσης φέτος παρατηρήθηκε εντονότερα η μετατόπιση και ανακατανομή της τρίμηνης θερινής κατανάλωσης των περίπου 7 δισ. ευρώ από το εμπόριο στις υπηρεσίες σε ποσοστό ανάλογο με τη μείωση που κατέγραψε η λιανική στην ένδυση-υπόδηση, τα είδη σπιτιού, τις ηλεκτρικές συσκευές, τα έπιπλα, και άλλα διαρκή αγαθά. Οι Έλληνες καταναλωτές επέλεξαν φέτος στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, αντί για καταναλωτικά προϊόντα, να «αγοράσουν διακοπές». Προηγήθηκαν οι λογαριασμοί, τα μπάνια και ακολούθησαν οι αγορές. Στον ιδιωτικό τομέα το επίδομα αδείας ύψους 1,6 δισ. ευρώ στη πλειονότητα του πήγε σε εισιτήρια και διαμονή σε τουριστικούς προορισμούς.

Η επιδείνωση του φετινού τζίρου εκτιμάται σε πρώτη εκτίμηση των τοπικών εμπορικών συλλόγων χαμηλότερα έως και 20%, ενώ οι προσδοκίες της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, καταγράφουν τη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων εννέα μηνών.

Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους κατά τους προσεχείς 12 μήνες φαίνεται να επιδεινώνονται, με σχεδόν το 60% να φοβάται ή να αναμένει ελαφρά ή αισθητή χειροτέρευση, δηλαδή μια εκτίμηση, που εκτός από τις τρέχουσες θα επηρεάσει και τις μελλοντικές αγορές τους».

Τελικά, όπως σχολίασε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, ούτε οι καλοκαιρινές εκπτώσεις δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν ως “αντίδοτο” στον πληθωρισμό, που συνεχίζει να προβληματίζει σοβαρά τα νοικοκυριά και να επιδρά αρνητικά στην ελληνική αγορά.