Πυρά της Ryanair για την υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα – Η αιχμηρή ανακοίνωση

Η Ryanair καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε επείγουσα αναμόρφωση του «χαοτικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ευρώπης», όπως σημειώνει, μετά από βλάβη στον εξοπλισμό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας της Αθήνας την Τετάρτη 20 Αυγούστου.

Η βλάβη προκάλεσε «περιττές καθυστερήσεις» σε πτήσεις από και προς την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της καθυστέρησης 12 πτήσεων της Ryanair, που αντιστοιχούσε σε ταλαιπωρία για πάνω από 2.000 επιβάτες.

Όπως σημειώνεται στην αιχμηρότατη σχετική ανακοίνωση, «μέχρι στιγμής, το 2025 (1 Ιανουαρίου – 20 Αυγούστου), πάνω από 5.000 πτήσεις της Ryanair και πάνω από 900.000 επιβάτες της έχουν υποστεί αδικαιολόγητες καθυστερήσεις λόγω της κακής διαχείρισης του ATC της Ελλάδας και της έλλειψης προσωπικού, καθιστώντας την Ελλάδα την 5η χειρότερη χώρα στην Ευρώπη όσον αφορά τις καθυστερήσεις των πτήσεων».

Η εταιρεία συνεχίζει σε υψηλούς τόνους: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την Ursula von “Derlayed-Again” έχει δεσμευτεί να εξασφαλίσει ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην Ευρώπη, ωστόσο συνεχίζει να επιτρέπει την επαναλαμβανόμενη κακοδιαχείριση του ATC να διαταράσσει τις πτήσεις και τους επιβάτες. Η Ryanair αγωνίζεται εδώ και καιρό για τη μεταρρύθμιση του ATC στην ΕΕ και καλεί όλους τους επιβάτες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα “Air Traffic Control Ruined Your Flight” και να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο email για να υποβάλουν παράπονο απευθείας στον Υπουργό Μεταφορών της χώρας τους και να απαιτήσουν τη μεταρρύθμιση του ATC (σ.σ. Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας)».

«Αποτέλεσμα της επαναλαμβανόμενης έλλειψης προσωπικού ATC»

Ένας εκπρόσωπος της Ryanair δήλωσε: «Είναι απαράδεκτο οι επιβάτες να συνεχίζουν να υποφέρουν από διαταραχές του ATC ως αποτέλεσμα της επαναλαμβανόμενης έλλειψης προσωπικού ATC σε όλη την Ευρώπη, και τώρα, μιας άλλης βλάβης εξοπλισμού (στις 20 Αυγούστου), αυτή τη φορά στην Αθήνα, η οποία ανάγκασε την καθυστέρηση 12 πτήσεων της Ryanair και πάνω από 2.000 επιβάτες της Ryanair. Πότε θα αναλάβουν δράση η Ursula von «Derlayed-Again» και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μεταρρυθμίσουν τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στην ΕΕ και να προστατεύσουν τους επιβάτες από επαναλαμβανόμενες διαταραχές του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας όπως αυτή; Μέχρι στιγμής, το 2025 (1 Ιανουαρίου – 20 Αυγούστου), πάνω από 5.000 πτήσεις της Ryanair και πάνω από 900.000 επιβάτες της Ryanair έχουν υποστεί άδικες καθυστερήσεις λόγω της κακής διαχείρισης και της έλλειψης προσωπικού του ελληνικού ATC, καθιστώντας την Ελλάδα την 5η χειρότερη υπηρεσία ATC στην Ευρώπη όσον αφορά τις καθυστερήσεις. Ενθαρρύνουμε όλους τους επιβάτες που έχουν επηρεαστεί από αυτές τις απαράδεκτες καθυστερήσεις του ATC να επισκεφθούν την ιστοσελίδα “Air Traffic Control Ruined Your Flight” και να απαιτήσουν τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση του ανεπαρκούς συστήματος ATC της Ευρώπης».

Ολόκληρη η ανακοίνωση στα αγγλικά εδώ.