6 οι μνηστήρες για την Ακτή Βουλιαγμένης

Στο επόμενο στάδιο περνά η διαγωνιστική διαδικασία για την Ακτή Βουλιαγμένης που διεξάγεται από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) με στόχο να κλείσει έως το τέλος του 2025.

Στη διαδικασία συνεχίζουν:

Η εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων Athens Beach Club, κοινός φορέας των Ομίλων Κωνσταντακόπουλου, Προκοπίου, Κόκκαλη, που έχει αναλάβει τη διαχείριση της Ακτής Β’ Βούλας.

Η κοινοπραξία της REDS (όμιλος Ελλάκτωρ) και της εταιρείας «Αποθήκες Αιγαίου» (συμφερόντων του εκδότη της «Ναυτεμπορικής», Γιώργου Μελισσανίδη).

Η Air Canteen, η οποία συνδέεται με τον επιχειρηματία Βλάσση Γεωργάτο του Ομίλου Γρηγόρης.

Η The Margi της οικογένειας Αγιοστρατίτη.

Η κοινοπραξία των Evergood εταιρεία συμμετοχών και επενδύσεων (του Ομίλου CVC) και Γευσηνούς ΑΕΒΕ, συμφερόντων του επιχειρηματία Μανώλη Βαβουράκη.

Η Φάις Συμμετοχών, συμφερόντων των Σάμι και Λούσι Φάις.

Από τη διαδικασία μένει εκτός εταιρεία συμφερόντων του εφοπλιστή Βίκτωρα Ρέστη.

Η πιο δημοφιλής οργανωμένη παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας

Η Ακτή Βουλιαγμένης είναι η δημοφιλέστερη οργανωμένη και προσβάσιμη παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε απόσταση 25 χλμ. από το κέντρο της πόλης, με το φυσικό τοπίο, τα κρυστάλλινα νερά και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αναψυχής να προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες όλο τον χρόνο. Μόνο το 2024 υποδέχτηκε 420.000 επισκέπτες, ενώ η ημερήσια δυνατότητα φιλοξενίας ανήλθε σε 8.000 άτομα.

Αποτελεί τη μοναδική διαθέσιμη προς εκμετάλλευση οργανωμένη παραλία στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) προτίθεται να την εκμισθώσει για 20 έτη με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10.

Ενδιαφέρον είναι ότι το ακίνητο που την περιβάλλει, καταλαμβάνει συνολική έκταση 72.767 τ.μ., με επιτρεπόμενη δόμηση 2.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και το πρώην εστιατόριο – τοπόσημο της περιοχής, υπό την ονομασία «Ωκεανίς», ενώ το θαλάσσιο μέτωπο ανέρχεται σε 638 μ.

Η διαδικασία

Η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιείται σε δύο φάσεις: Η πρώτη, η οποία και ολοκληρώθηκε τον Μάιο, αφορούσε την πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες η προεπιλογή των επενδυτών που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β’ Φάση για υποβολή δεσμευτικών προσφορών, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

Προηγουμένως οι προεπιλεγέντες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (VDR), όπου θα αναρτηθούν πληροφοριακά στοιχεία αναφορικά με το ακίνητο και τη συναλλαγή, προκειμένου να διεξαγάγουν τον δικό τους ενδελεχή έλεγχο.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να προβεί, με δικές του δαπάνες, σε εργασίες συντήρησης, προσαρμογής και αποκατάστασης της περιοχής του ακινήτου.