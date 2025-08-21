ΕΛΒΟ: Τι σηματοδοτεί ο απόλυτος έλεγχος της εταιρείας από τον ισραηλινό όμιλο SK Group

Στην πλήρη εξαγορά της ΕΛΒΟ, της ελληνικής εταιρείας κατασκευής στρατιωτικών και πολιτικών οχημάτων ειδικού σκοπού, προχώρησε ο ισραηλινός όμιλος SK Group, αποκτώντας το 100% των μετοχών της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, «ο Όμιλος SK, ηγετική επενδυτική δύναμη στην προώθηση της καινοτομίας σε πλήθος στρατηγικών τομέων και όντας ήδη μέτοχος της ΕΛΒΟ, απέκτησε το σύνολο των μετοχών της, καθιστάμενος ο μοναδικός ιδιοκτήτης της».

Όπως τονίζεται, η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί την εξέλιξη της ΕΛΒΟ σε κορυφαίο διεθνές κέντρο παραγωγής και εξαγωγών και ταυτόχρονα αποτελεί την πρώτη επιχειρησιακή βάση του ομίλου SK στην Ευρώπη, ενισχύοντας τη στρατηγική δέσμευσή του προς την Ελλάδα.

Το SK Group είναι ένας ιδιωτικός όμιλος τεχνολογίας και καινοτομίας, με εξειδίκευση σε αμυντικές λύσεις αιχμής, στη ναυπηγία και σε υποδομές ναυτιλίας, καθώς και σε ανάπτυξη υποδομών.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του ομίλου SK, Ronen Hamudot, «η απόκτηση της πλήρους ιδιοκτησίας της ΕΛΒΟ αποτελεί σημαντικό ορόσημο στα στρατηγικά μας σχέδια ανάπτυξης και εμβαθύνει τους δεσμούς μας με την Ελλάδα».

Και συμπλήρωσε λέγοντας πως «βλέπουμε τεράστιες δυνατότητες στις υποδομές και την κληρονομιά της ΕΛΒΟ και δεσμευόμαστε να τη μετατρέψουμε σε κορυφαίο διεθνές κέντρο παραγωγής και εξαγωγών.

Αυτή η επένδυση αντανακλά το μακροπρόθεσμο όραμά μας να ενισχύσουμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία και να επεκτείνουμε το επιχειρησιακό αποτύπωμα του Ομίλου SK στην Ευρώπη ως παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα της χερσαίας άμυνας».

Υψηλές δυνατότητες

Από την πλευρά της, η ΕΛΒΟ επισημαίνει πως διαθέτει μακρά παράδοση στον ελληνικό αμυντικό τομέα, γνωστή για την παραγωγή εμβληματικών οχημάτων όπως τα τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού Leonidas και τα τζιπ Mercedes-Benz G-Class, τα οποία παραμένουν σε χρήση από τον Ελληνικό Στρατό.

Η εταιρεία συνδέθηκε με την παραγωγή φορτηγών Steyr, καθώς και εξειδικευμένων οχημάτων και λεωφορείων για την πολιτική προστασία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον, η πιστοποιημένη γραμμή παραγωγής και συναρμολόγησης αρμάτων Leopard 2 HEL είναι στρατηγικής σημασίας, δεδομένου του εκτεταμένου στόλου της Ελλάδας.

Σύμφωνα με ανθρώπους του χώρου, ήδη από τον Φεβρουάριο του 2021 η επανεκκίνηση των εργασιών του εργοστασίου, αλλά και η πιστοποίησή του βάσει των νέων διεθνών προτύπων, κατέστησαν δυνατή την ένταξη της ΕΛΒΟ στην ενεργό αμυντική δράση.

Η εταιρεία τονίζει πως οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις παρέχουν μεγάλη ικανότητα παραγωγής, R&D και δοκιμών στρατιωτικών και πολιτικών οχημάτων ειδικής χρήσης, σε έκταση 273.000 τ.μ. συνολικά́, εκ των οποίων τα 66.000 τ.μ. είναι στεγασμένες μονάδες παραγωγής, δοκιμών και αποθήκευσης, κατατάσσοντάς τη μεταξύ́ των μεγαλύτερων εταιρειών αυτού του τύπου στη Νότια Ευρώπη.