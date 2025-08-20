Γεμάτα ξενοδοχεία – Άδεια εστιατόρια: Ο πρόεδρος των εστιατόρων Αττικής στο NaftemporikiTV

Για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η αγορά της εστίασης μίλησε στην εκπομπή του Κώστα Καλέτσιου, 120’ Markets, ο Γιάννης Δαβερώνης, πρόεδρος εστιατόρων Αττικής.

«Δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες καταναλώσεις, έτσι ώστε να μπορεί ένα εστιατόριο να έχει μια ροή μεγαλύτερη και να έχει μεγαλύτερες εισπράξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την αλλαγή στο μοντέλο του τουρισμού και τον τρόπο με τον οποίο τελικά αυτή η αλλαγή επηρεάζει τον κλάδο της εστίασης σημείωσε: «Έχουνε γίνει πολλά πράγματα σε ότι αφορά στο κομμάτι της γαστρονομίας, έχουμε αναδείξει τα παραδοσιακά μας προϊόντα τα οποία τα έχουμε βάλει μέσα στους καταλόγους μας για να τα αναδείξουμε».

Τέλος παρουσίασε τα βασικά αιτήματα του κλάδου του υποστηρίζοντας ότι: «Δεν μπορεί ο καφές να είναι στο 24% ΦΠΑ».