ΑΔΜΗΕ: Με drones συνέβαλε στην αντιμετώπιση πυρκαγιών σε Αττική και Πρέβεζα

Στον συντονισμό των επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση των πυρκαγιών σε Αττική και Πρέβεζα συνέβαλαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) του ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος επιτήρησης των υποδομών του.

Ειδικότερα, οι πληροφορίες και οι εικόνες που συνέλεξαν τα drones από τις επιθεωρήσεις που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών, λειτούργησαν επικουρικά για το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο συντονίζει το έργο της κατάσβεσης των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα.

Έτσι, ο ΑΔΜΗΕ ήταν σε θέση να επιτηρεί σε 24ωρη βάση κρίσιμες εγκαταστάσεις στις περιοχές που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές, όπως το Κρυονέρι, διασφαλίζοντας σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία την ομαλή λειτουργία νευραλγικών γραμμών υψηλής και υπερυψηλής τάσης.

Μέχρι στιγμής στην Αττική, με την πιλοτική χρήση των drones επιθεωρείται από αέρος το σύνολο των υποδομών του ΑΔΜΗΕ καθώς και οι αντιπυρικές ζώνες των Γραμμών Μεταφοράς. Με τα εργαλεία αυτά ο ΑΔΜΗΕ στοχεύει στην άμεση επέμβαση και σε διορθωτικές ενέργειες σε τυχόν τεχνικά ζητήματα. Παράλληλα, επιτυγχάνεται γρήγορα και αποδοτικά η λεπτομερής οπτική επιθεώρηση όλου του κύριου εξοπλισμού σε Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης ή Υποσταθμούς και η λήψη θερμικών μετρήσεων από βασικά στοιχεία λειτουργίας, όπως αυτομετασχηματιστές, αυτεπαγωγές και διακόπτες.