Πότε θα ξαναγίνει… Λύκος – Ο ελληνικός «γίγαντας» που απέχει από το πάρτι

Μπορεί να είναι το «αφεντικό» μιας πολυεθνικής εταιρίας, η οποία ειδικεύεται σε τεχνολογίες αιχμής, όπως η διαχείριση πληροφοριών-δεδομένων, οι λύσεις πληρωμών-ταυτοποίησης και η ψηφιοποίηση, απασχολώντας περισσότερους από 2.400 εργαζόμενους παγκοσμίως, αλλά ο Νίκος Λύκος εξακολουθεί να βλέπει την αξία της Austriacard να παραμένει καθηλωμένη.

Σήμερα, η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης, η οποία διαπραγματεύεται τόσο στη Βιέννη όσο και στην Αθήνα, ξεπερνά μετά βίας τα 200 εκατ. ευρώ, έχοντας μείνει εκτός του φετινού… αγοραστικού πάρτι (-3,8% από τις αρχές του 2025).

Η αρνητική έκπληξη των οικονομικών αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου, με τα έσοδα να υποχωρούν κατά -10% και τα καθαρά κέρδη να «βουλιάζουν» κατά -50%, αποτελεί τη μία όψη του προβλήματος.

Η άλλη όψη είναι ότι για τις μειωμένες επιδόσεις δεν υπήρξε η παραμικρή ενημέρωση της επενδυτικής κοινότητας, παρότι λίγες ημέρες πριν τη δημοσίευση των μεγεθών είχε προηγηθεί η Investor Day της εισηγμένης, στην οποία το κλίμα ήταν… πανηγυρικό ως προς τους οικονομικούς στόχους.

Αυτό, όπως ήταν εύλογο, δημιούργησε ένα κλίμα δυσπιστίας απέναντι στον Νίκο Λύκο, ο οποίος μόλις πριν μερικά χρόνια ολοκλήρωσε έναν απαιτητικό και δύσκολο μετασχηματισμό (η αυστριακή θυγατρική Austriacard απορρόφησε την ελληνική μητρική Inform Lykos).

Σε λίγες ημέρες, ο μετοχικός ηγέτης της Austriacard (ελέγχει το 71,5% του μετοχικού κεφαλαίου) πρόκειται να δώσει στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία του α’ εξαμήνου, τα οποία δεν αποκλείεται να δείξουν μια επανάληψη του προβληματικού α’ τριμήνου.

Ωστόσο, για το σύνολο του 2025, ο Νίκος Λύκος, μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο Μανώλη Κοντό, περιμένουν μια γενικά θετική πορεία, παρά την αδυναμία στο πρώτο μισό.

Την ίδια στιγμή, αισιοδοξία επικρατεί και σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, με τη μέση ετήσια ανάπτυξη των οργανικών εσόδων να προβλέπεται στο +6% έως +7%. Παράλληλα, ο στόχος για το ετήσιο μέρισμα τίθεται στο 20% έως 25% επί της καθαρής κερδοφορίας.

Το πλέον σημαντικό

Ωστόσο, το σημαντικότερο για τον Νίκο Λύκο είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ εταιρείας και επενδυτικής κοινότητας.

Αυτός είναι και ο μοναδικός δρόμος, τον οποίο ο επιχειρηματίας καλείται να διασχίσει, προκειμένου να δει το «δημιούργημά» του να αποκτά επιτέλους μια αξιοσημείωτη χρηματιστηριακή υπόσταση, δημιουργώντας πρόσθετη αξία τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους υπόλοιπους μετόχους.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)