Επτά χρόνια χωρίς μνημόνιο – Τα μεγάλα deals των επιχειρήσεων

Η μεταμνημονική περίοδος χαρακτηρίστηκε από μια σειρά σημαντικών συμφωνιών, οι οποίες άλλαξαν το επιχειρηματικό τοπίο της χώρας.

Από εμβληματικές εξαγορές και καθοριστικές συγχωνεύσεις έως μεγάλες επενδύσεις και επιτυχημένες ιδιωτικοποιήσεις.

Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να δώσουν νέα πνοή στην ελληνική οικονομία, η οποία πλέον αποτελεί έναν σταθερό πόλο έλξης ξένων κεφαλαίων.

Κι αυτό έχει επανειλημμένως επιβεβαιωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών, όπως μαρτυρά η λίστα των παρακάτω ενδεικτικών deals της περιόδου 2018 – 2025:

• Εθνική Ασφαλιστική: Το 2020 η Εθνική Τράπεζα συμφώνησε να διαθέσει το 90,1% της Εθνικής Ασφαλιστικής στο αμερικανικό CVC Capital έναντι εταιρικής αξίας 505 εκατ. ευρώ. Το fund σήμερα έχει καταλήξει σε συμφωνία με την Τρ. Πειραιώς για τη μεταβίβαση του εν λόγω ποσοστού (έναντι αξίας 600 εκατ. ευρώ), με την οριστική ολοκλήρωση του deal να αναμένεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

• UniCredit – Alpha Bank: Η έξοδος του ΤΧΣ από τις ελληνικές συστημικές τράπεζες δημιούργησε νέα δεδομένα στον κλάδο. Η UniCredit έσπευσε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία, αποκτώντας ένα σημαντικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank. To 2023 αρχικά αγόρασε το 9%, ενώ πλέον κατέχει ένα μερίδιο της τάξης του 20%.

• Metlen – Fairfax: Το 2022 το καναδικό fund Fairfax αποφάσισε να επενδύσει στην εταιρεία του Ευάγγελου Μυτιληναίου, προχωρώντας σε πρώτη φάση στην ανάληψη το 4,6%. Σήμερα, το αντίστοιχο ποσοστό έχει αυξηθεί στο 8,34%, κάτι που σημαίνει ότι οι Καναδοί συνιστούν τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο.

• Τέρνα Ενεργειακή: Η εξαγορά της Τερνα Ενεργειακή από τη Masdar στο β’ εξάμηνο του 2024 αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ενεργειακή συμφωνία της Ελλάδας αλλά και μία από τις μεγαλύτερες σ’ όλη την Ευρώπη. Το εμβληματικό deal αποτίμησε την ελληνική εταιρεία στο ποσό των 3,2 δισ. ευρώ.

• Αποκρατικοποιήσεις: Σημαντικά deals προέκυψαν για την ελληνική οικονομία από τον «φάκελο» των αποκρατικοποιήσεων, καθώς από το 2018 έως και σήμερα έχουν εισρεύσει πολλά δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ άλλων από την πώληση των ΔΕΣΦΑ – ΔΕΔΔΗΕ, τις «χρυσές» παραχωρήσεις των Αττικής Οδού – Εγνατίας Οδού, τη δημόσια προσφορά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, την έξοδο από τα μετοχολόγια των τραπεζών, την πώληση των Ελληνικών Ναυπηγείων κ.α.

• Ελληνική Τράπεζα: Πριν λίγους μήνες η Eurobank κατάφερε να ολοκληρώσει ένα σημαντικό deal, αποκτώντας το πλειοψηφικό πακέτο της Ελληνικής Τράπεζας και δημιουργώντας τον μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό όμιλο της Κύπρου, σε μια επένδυση αξίας 1,3 δισ. ευρώ.

• Αttica Bank: Στον χώρο των μη συστημικών τραπεζών, η τριανδρία Εξάρχου – Μπάκου – Καϋμενάκη προχώρησε σε μια σημαντική συμφωνία για την επιστροφή της Attica Bank. Το deal συγχώνευσης με την Παγκρήτια Τράπεζα, σε συνδυασμό με την περσινή διπλή ΑΜΚ, έχουν δημιουργήσει έναν ισχυρό τραπεζικό όμιλο, ο οποίος δεν αποκλείεται να πατήσει… πόδι και στη Μάλτα, χάρη στο κυοφορούμενο deal με την HSBC Mάλτας

• Motor Oil – Ελλάκτωρ: Ένας από τους πλέον επιτυχημένους «γάμους» είναι κι αυτός μεταξύ Motor Oil και Ελλάκτωρ. Πέραν της συμμετοχής της πρώτης στο μετοχολόγιο της δεύτερης, υπήρξαν και αρκετά επιμέρους deals (π.χ. Anemos, Ηλέκτωρ), τα οποία δημιούργησαν πρόσθετη αξία.

• Aktor Group: Το καλοκαίρι του 2022 η τριανδρία Εξάρχου – Μπάκος – Καϋμενάκης εισήλθε στο μετοχολόγιο της Intrakat και έφερε τα πάνω – κάτω. Η εξαγορά των Άκτωρ Κατασκευές και Άκτωρ Παραχωρήσεις, σε συνδυασμό με τα deals σε ακίνητα και ενέργεια, έχουν αναβαθμίσει αισθητά την εισηγμένη, η οποία δείχνει να έχει αλλάξει οριστικά πίστα.

• Νέα τράπεζα: Η Optima Bank γεννήθηκε μόλις το 2019 από τον μετασχηματισμό της Επενδυτικής Tράπεζας, με κεφάλαια από τον Όμιλο Βαρδινογιάννη. Μέσα σ’ αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει να μεγαλώσει αισθητά, με αποτέλεσμα σήμερα να διαθέτει ενεργητικό 6,2 δισ. ευρώ.

• Tech-deals: Ο κλάδος της τεχνολογίας δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος από τις επιχειρηματικές εξελίξεις. Έτσι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας επταετίας έλαβε χώρα μια σειρά σημαντικών συμφωνιών, όπως το deal πώλησης της Singular Logic σε Space Hellas και Epsilon Net, η είσοδος του Ομίλου Olympia στην Entersoft, η συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας στο μετοχολόγιο της Epsilon Net, η απόκτηση των Byte και Intrasoft από Ideal και Netcompany αντίστοιχα, η εξαγορά της Beta Cae από την αμερικανική Cadence, αλλά και η απορρόφηση της Blue Stream από την Ideal. Επίσης, μπορούμε να ξεχωρίσουμε αφενός την εξαγορά της Μπενρουμπή Α.Ε. από την Quest, αφετέρου την πώληση της Astir Vitogiannis (Ideal) στην Guala Closures.

• Vivartia: Το 2020 έγινε το μεγάλο deal στον κλάδο των τροφίμων, με το αμερικανικό CVC να αποκτά τη Vivartia από τη MIG. Βέβαια, έκτοτε το CVC έχει προχωρήσει σε αρκετές ανακατατάξεις, βγάζοντας στο σφυρί μερικά από τα επιτυχημένα brands του Ομίλου.

• Wind: Η United Group «έπαιξε» μεγάλη… μπάλα στις τηλεπικοινωνίες, καθώς το 2021 εξαγόρασε τη Wind Hellas, την οποία στη συνέχεια συγχώνευσε με τη Nova, δημιουργώντας έναν ενιαίο πάροχο.

• Ασφαλιστικές: Ανακατατάξεις επήλθαν και στον χώρο των ασφαλειών, πέραν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω με την Εθνική Ασφαλιστική. Το 2022 η Allianz εξαγόρασε την Ευρωπαϊκή Πίστη, το 2021 η Generali απέκτησε την AXA Ασφαλιστική, ενώ το 2024 o Όμιλος Intracom συνέπραξε με την Ευρώπη Ασφαλιστική, δημιουργώντας την Ευρώπη Holdings.

• Λοταρίες: Ένα από τα μεγάλα «στοιχήματα» αφορούν το mega-deal της Intralot με την Bally’s, το οποία αφορά μια συμφωνία αξίας 2,6 δισ. ευρώ. Βέβαια, περισσότερα αναμένεται να γίνουν γνωστά κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, όταν αρχίσει να ξετυλίγεται το «κουβάρι» των διαδικασιών.

• Stoiximan – Novibet: Μην ξεχνάμε και την εξαγορά του 100% της Stoiximan από τον ΟΠΑΠ, ο οποίος πλέον ελέγχει το 100% της εταιρείας, ενισχύοντας την ηγετική θέση στον χώρο του αθλητικού στοιχηματισμού. Εξελίξεις υπήρξαν και στη Novibet, όπου η τσεχική Allwyn (βασικός μέτοχος του ΟΠΑΠ) αγόρασε το 51% τoυ μετοχικού κεφαλαίου.

• Νοσοκομεία: Μόλις πριν μερικούς μήνες, ο χώρος της ιδιωτικής υγείας «ταρακουνήθηκε» από την απόφαση του CVC να πουλήσει το 60% της Hellenic Healthcare Group στην αραβική Pure Health. Πρόκειται για ένα deal εταιρικής αξίας 2,3 δισ. ευρώ, το οποίο αφορά τα θεραπευτήρια Υγεία, Metropolitan, Μητέρα, Λητώ, Creta InterClinic, City Hospital, Απολλώνειο k.a.

• Avramar: Τέλος, στον χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών οι εξελίξεις «τρέχουν» με επίκεντρο την Avramar, η οποία τα προηγούμενα χρόνια αποτέλεσε την εταιρεία που συγκέντρωσε τους μεγαλύτερους «παίχτες» του εγχώριου κλάδου.