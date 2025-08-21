Οι δύο επιχειρηματίες που δίνουν μέρισμα κάθε χρόνο την τελευταία 20ετία

Μία ακόμη ετήσια επιβράβευση ετοιμάζουν τα αδέρφια Λεμπιδάκη, τα οποία βρίσκονται στο «τιμόνι» της Πλαστικά Κρήτης, ενός πολυεθνικού Ομίλου με 10 εργοστάσια σε επτά διαφορετικές χώρες.

Κι αυτό, διότι την προσεχή Δευτέρα (25/8) θα «κόψουν» το δικαίωμα στο μέρισμα του 0,52 ευρώ (αυξημένο κατά 2 σεντς σε σχέση με πέρυσι), δίνοντας συνέχεια στο μεγάλο σερί των διανομών, το οποίο «τρέχει» εδώ και δύο δεκαετίες -με εξαίρεση μόνο το 2017, όταν ένας εκ των δύο αδερφών είχε πέσει θύμα απαγωγής.

Μανώλης και Μιχάλης έχουν «χτίσει» έναν δυναμικό Όμιλο, ο οποίος συνεχίζει να παρουσιάζει ικανοποιητικές επιδόσεις, ανεξαρτήτως… καιρικών συνθηκών.

Τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης είναι απολύτως ενδεικτικά των θετικών τάσεων, με τα καθαρά κέρδη να ξεπερνούν τα 43,5 εκατ. ευρώ και τον τζίρο να φθάνει στα 385 εκατ. ευρώ.

Κι όλα αυτά με σχεδόν μηδενικό δανεισμό (κάτω των 10 εκατ. ευρώ), την ίδια στιγμή που τα ταμειακά αποθέματα ανέρχονται σε τουλάχιστον 86,5 εκατ. ευρώ.

Οι δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν παραλάβει τα ηνία από τον πατέρα τους και ιδρυτή του Ομίλου, Γιάννη, «ποντάρουν» ότι το 2025 θα έχει εξίσου ανέφελες ημέρες.

Αυτή η προσδοκία, μάλιστα, δεν απορρέει μόνο από την αυξημένη ζήτηση στον κλάδο των πλαστικών φύλλων, αλλά κυρίως από την προοπτική αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών προκλήσεων, δεδομένου ότι ο Όμιλος διατηρεί σημαντική έκθεση στη ρωσική αγορά (7,8% των καθαρών κερδών και 7% του κύκλου εργασιών).

Στα «συν» για τα αδέρφια μπορούμε να προσθέσουμε και τις ανθεκτικές επιδόσεις στην Κίνα, η οποία αποτελεί τη Νο.2 μεγαλύτερη αγορά μετά την Ελλάδα.

Η «αδιαφορία» στο ταμπλό

Παρά το θετικό περιβάλλον και τα διαδοχικά μερίσματα, πάντως, η εταιρεία των Μανώλη και Μιχάλη Λεμπιδάκη δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς την αξία της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η τιμή της μετοχής υπολείπεται κατά σχεδόν -15% από τα ιστορικά ρεκόρ του 2021 (18,9 ευρώ), ενόσω η τρέχουσα αποτίμηση αντιστοιχεί σε δείκτες P/E και P/BV μόλις 10x και 1x, αντίστοιχα.

Ίσως μια μεγαλύτερη εστίαση εκ μέρους των βασικών μετόχων στα χρηματιστηριακά δρώμενα να ήταν αρκετή, ώστε η εισηγμένη να αποκτήσει την πραγματική θέση που αξίζει στο ταμπλό.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)