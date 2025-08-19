Κύπρος και Βουλγαρία έδωσαν ώθηση στα κέρδη της Eurobank

Οι αγορές της Βουλγαρίας και της Κύπρου διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στα κέρδη της Eurobank για το α΄ εξάμηνο, όπως άλλωστε παραδέχτηκε και ο Φωκίων Καραβίας, κατά την ενημέρωση των διεθνών αναλυτών και του επενδυτικού κοινού.

Οι δραστηριότητες της Eurobank στην κυπριακή και τη βουλγαρική αγορά συνέβαλαν με διψήφιορυθμό τόσο όσον αφορά το ενεργητικό όσο και την κερδοφορία της τράπεζας, ενώ το Λουξεμβούργο -η τρίτη χώρα δραστηριότητας της Eurobank- συνέβαλε σε μικρότερο βαθμό. Πώς, όμως, αντικατοπτρίζεται αυτή η συμβολή των δύο αγορών στην πράξη;

Κύπρος: Ελληνική Τράπεζα και Eurobank Cyprus

Όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank, η συνολική δραστηριότητα στην Κύπρο από την Ελληνική Τράπεζα και τη Eurobank Cyprus συνέβαλε κατά 27% (το μεγαλύτερο από τις διεθνείς δραστηριότητες του ομίλου) στο ενεργητικό του ομίλου και στην κερδοφορία κατά 35%.

«Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεισφορά (στην κερδοφορία) της Κύπρου, όπου με την συγχώνευση Ελληνικής Τράπεζας και Eurobank Cyprus και με την εξαγορά της ασφαλιστικής CNP δημιουργούμε τον κορυφαίο τραπεζοασφαλιστικό οργανισμό στη χώρα», δήλωσε ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος κατά την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η συγχώνευση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.

Από πλευράς μεγεθών, η Eurobank Cyprus για το 1ο εξάμηνο του 2025 κατέγραψε:

Καθαρά κέρδη 86 εκατ. ευρώ, με μείωση 17,0% σε ετήσια βάση

Καθαρά έσοδα από τόκους (NII) μείωση 16,1% σε ετήσια βάση στα 117 εκατ. ευρώ

Καθαρό περιθώριο επιτοκίου (NIM) στο 2,6%

Έσοδα από προμήθειες στα 22 εκατ. ευρώ με αύξηση 10,4% σε ετήσια βάση

Δείκτη ΝΡΕ (μη εξυπηρετούμενων δανείων) στο 2,3%

Από την άλλη, η Ελληνική Τράπεζα κατέγραψε:

Καθαρά κέρδη στα 164 εκατ. ευρώ

Καθαρά έσοδα από τόκους στα 271 εκατ. ευρώ

Καθαρό περιθώριο επιτοκίου στο 2,90%

Έσοδα από προμήθειες στα 60 εκατ. ευρώ

Δείκτη ΝΡΕ στο 2,4% (σταθερός τον τελευταίο χρόνο)

Επίσης, η Κύπρος συγκέντρωσε σημαντική καταθετική βάση κατά το α’ εξάμηνο του έτους, στα 23,3 δισεκ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα τρίτο της συνολικής καταθετικής βάσης του ομίλου, ενώ συγκριτικά με την αγορά της Ελλάδας οι καταθέσεις της Κύπρου ήταν σχεδόν το ήμισυ. Τα δάνεια στην αγορά της Κύπρου ανήλθαν στα 8,6 δισεκ. ευρώ με τα 5,8 δισεκ. ευρώ να αντιστοιχούν στην Ελληνική Τράπεζα και τα άλλα 2,8 δισεκ. ευρώ στην Eurobank Cyprus.

H αγορά της Βουλγαρίας

Η Βουλγαρία, αν και σε μικρότερο βαθμό, έπαιξε και αυτή σημαντικό ρόλο στην κερδοφορία της Eurobank και στην ενίσχυση των διεθνών δραστηριοτήτων της. Στο ενεργητικό του ομίλου συνέβαλε με 12%, με ενεργητικό ύψους 12,4 δισεκ. ευρώ, ενώ στην κερδοφορία συνέβαλε στο 16%.

Από άποψη μεγεθών, για το α’ εξάμηνο κατέγραψε:

Καθαρά κέρδη 110 εκατ. ευρώ, τα οποία σημείωσαν αύξηση 10,5% σε ετήσια βάση

Έσοδα από τόκους στα 200 εκατ. ευρώ, τα οποία σημείωσαν αύξηση κατά 2,2% σε ετήσια βάση

Καθαρό περιθώριο επιτοκίου (NIM) στο 3,33%

Έσοδα από προμήθειες στα 47 εκατ. ευρώ, με αύξηση κατά 16,9% σε ετήσια βάση

Δείκτη ΝΡΕ στο 2,3%

Όσον αφορά την καταθετική της βάση, αυτή ανήλθε στα 9,4 δισεκ. ευρώ, ενώ τα δάνεια στα 8,2 δισεκ. ευρώ.

Το Λουξεμβούργο

Τέλος, το Λουξεμβούργο είναι ακόμα μία αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η Eurobank, όμως η συμβολή του στα τελικά κέρδη του ομίλου ήταν πολύ μικρή. Συγκεκριμένα, στα καθαρά κέρδη του ομίλου συνέβαλε μόλις στο 2% με δάνεια στα 0,3 δισεκ. ευρώ και καταθέσεις στα 9,4 δισεκ. ευρώ.