Καρακουλάκης: Τα deals που άλλαξαν τη Foodlink, ο τζίρος των 100 εκατ. ευρώ και η επόμενη ημέρα στο Χρηματιστήριο

Όταν το 1997 αποφάσιζε να «χτίσει» σχεδόν από την αρχή κάτι καινούριο στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας, σίγουρα δεν περίμενε ότι σήμερα, 28 χρόνια αργότερα, θα διοικούσε μία εταιρεία, η οποία έχει ετήσιο τζίρο σχεδόν 100 εκατ. ευρώ, αξίζει 30 εκατ. ευρώ στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δίνει δουλειά σε περισσότερες από 640 οικογένειες.

Ο λόγος για τον Βασίλη Καρακουλάκη, βασικό μέτοχο και επικεφαλής της Foodlink, δηλαδή της μοναδικής εισηγμένης από τον κλάδο των logistics.

Ο 65χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανδρώθηκε επαγγελματικά στην Kraft Foods (νυν Mondelez), όπου για σειρά ετών αποτελούσε ένα από τα διευθυντικά στελέχη της πολυεθνικής στον τομέα των logistics.

Αυτό ξαφνικά άλλαξε, όταν στα τέλη του 20ου αιώνα έλαβε την απόφαση, μαζί με τον συνάδελφό του από την Kraft, Αχιλλέα Μάμαλη, να ιδρύσουν την Foodlink. Και το στοίχημα φαίνεται ότι έχει βγει με το παραπάνω, αν αναλογιστούμε τα… άλματα των τελευταίων ετών.

Η είσοδος στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών το 2009 ήταν μόνο η αρχή μιας αλυσίδας θετικών εξελίξεων. Το 2012 ο Βασίλης Καρακουλάκης επέλεξε να ανοίξει «φτερά» στην Κύπρο, ενώ ακολούθησαν οι Αλβανία και Βουλγαρία, με την ίδρυση τοπικών θυγατρικών. Την ίδια στιγμή, κατάφερε να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο σε αρκετές χώρες του εξωτερικού.

Όμως, η πραγματική «απογείωση» ήρθε την περίοδο μετά την πολυετή οικονομική κρίση. Η εξαγορά της κυπριακής Diapo το 2018 και κυρίως το deal με τις Γενικές Μεταφορές – Αθηναϊκή διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην… αλλαγή πίστας, η οποία σήμερα έχει καταστήσει τη Foodlink έναν από τους κορυφαίους «παίχτες» των logistics.

Η επόμενη ημέρα

Με τον τζίρο να ξεπερνά τα 95 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2024 (ενώ το 2019 ανερχόταν σε 64 εκατ. ευρώ και το 2010 δεν υπερέβαινε τα 18 εκατ. ευρώ), η αγορά δείχνει να αρχίζει να εμπιστεύεται τα όσα φιλόδοξα σχεδιάζονται και υλοποιούνται στον Ασπρόπυργο (έδρα της Foodlink).

Το αποτέλεσμα είναι η αποτίμηση της εταιρείας να έχει «αυγατίσει» στα 30 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά τουλάχιστον +100% μέσα σε λιγότερο από οκτώ μήνες (σε σχέση με τα τέλη του 2024).

Αυτό, όπως είναι εύλογο, έχει ανοίξει την όρεξη του Βασίλη Καρακουλάκη, ο οποίος πλέον δεν κρύβει την πρόθεση εκκίνησης των διαδικασιών μετάταξης στην Κύρια Αγορά της Λεωφόρου Αθηνών.

