Eurobank: Απόκτηση 1,33 εκατ. ιδίων μετοχών έναντι 4,6 εκατ. ευρώ

Η Eurobank, απέκτησε συνολικά 1.334.684 μετοχές εκδόσεως της ιδίας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με μέση τιμή κτήσης 3,4516 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 4.606.846,31 ευρώ.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank Holdings κατέχει συνολικά 32.836.468 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,8931% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ, 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.