Νέος Πρόεδρος στην Eldorado Gold ο Christian Milau – Όλα τα βλέμματα στις Σκουριές

Τον διορισμό του Christian Milau στη θέση του Προέδρου ανακοίνωσε η Eldorado Gold, με ισχύ από τις 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Όπως σχολίασε ο Steven Reid, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της καναδικής πολυεθνικής «καθώς προετοιμάζουμε την εταιρεία για το επόμενο στάδιο ανάπτυξής της, το Διοικητικό Συμβούλιο διεξήγαγε μια ολοκληρωμένη αναζήτηση για να εντοπίσει έναν πρόεδρο με τον κατάλληλο συνδυασμό εμπειρίας, οράματος και ηγεσίας.

Ο Christian είναι ένας αποδεδειγμένος ηγέτης που θα συμπληρώσει την εκτελεστική μας ομάδα και θα βοηθήσει στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της επιχείρησής μας.

Ο διορισμός του αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για προσεκτική ηγεσία και σχεδιασμό διαδοχής και μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας».

Με βάση την ανακοίνωση της Eldorado Gold ο George Burns, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado, θα μεταβεί στο ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο Christian Milau θα επιβλέπει τόσο τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και τον Οικονομικό Διευθυντή όσο και τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Λειτουργιών και Τεχνικών Υπηρεσιών. Από την πλευρά του ο ο George Burns, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος τόνισε πως «η εμπειρία του Christian ταιριάζει απόλυτα στην Eldorado. Φέρνει έναν σπάνιο συνδυασμό οικονομικής οξυδέρκειας και στρατηγικού οράματος.

Η ηγεσία του σε εταιρείες εξόρυξης ενισχύει την εκτελεστική μας ομάδα. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί με τον Christian καθώς προχωράμε προς την ολοκλήρωση της κατασκευής των Σκουριών – ένα βασικό σημείο καμπής για την εταιρεία μας. Καθώς προετοιμαζόμαστε να θέσουμε σε παραγωγή το νέο μας ορυχείο χαλκού-χρυσού, οι γνώσεις και η εμπειρία του Christian θα είναι καθοριστικές για την προώθηση της επόμενης φάσης στρατηγικής, ανάπτυξης και κατανομής κεφαλαίων».

Εμπειρία σε έργα εξόρυξης

Σύμφωνα με την καναδική πολυεθνική ο Christian Milau φέρνει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στα χρηματοοικονομικά, τις κεφαλαιαγορές και την εξόρυξη και έχει εργαστεί σε σημαντικά έργα εξόρυξης στη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Αφρική και άλλες περιοχές.

Έχει ηγηθεί σε δράσεις έρευνας, ανάπτυξης χρυσού και χαλκού στη Σαουδική Αραβία και έχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε αρκετές εταιρείες χρυσού και χαλκού, συμπεριλαμβανομένων των New Gold Inc., Northern Dynasty Minerals Ltd., Arras Minerals Corp. και Copper Standard Resources Inc.

Πριν από αυτό, είχε διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Equinox Gold από το 2016 έως το 2022, οδηγώντας την εταιρεία σε σημαντική ανάπτυξη από μια εταιρεία ανάπτυξης ενός μόνο περιουσιακού στοιχείου σε μια εταιρεία παραγωγής πολλαπλών ορυχείων με οκτώ λειτουργικά ορυχεία.

Πριν από την Equinox, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στην True Gold Mining, καθώς και Οικονομικός Διευθυντής της Endeavour Mining και Αντιπρόεδρος, Ταμίας στη New Gold. Κατέχει τον τίτλο του Chartered Professional Accountant (CA).

Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Christian Milau, «η ομάδα της Eldorado έχει εκτελέσει άψογα μια πειθαρχημένη και μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης και είμαι ενθουσιασμένος που συμμετέχω σε αυτήν την εξαιρετική ομάδα σε μια τόσο μεταμορφωτική στιγμή στο ταξίδι της. Με την έναρξη λειτουργίας των Σκουριών τον επόμενο χρόνο, η εταιρεία εισέρχεται σε ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο και ανυπομονώ να συμβάλω σε αυτή τη δυναμική. Αυτό που με τράβηξε στην Eldorado δεν είναι μόνο η ποιοτική βάση περιουσιακών στοιχείων και η πορεία ανάπτυξής της, αλλά και οι αξίες της που είναι βαθιά ριζωμένες στην κουλτούρα της Eldorado. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον George και την ευρύτερη ομάδα ώστε να δημιουργήσουμε αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη, να αξιοποιήσουμε στρατηγικές ευκαιρίες ανάπτυξης εντός του χαρτοφυλακίου και να διαμορφώσουμε την επόμενη φάση της εξέλιξης της Eldorado ως κορυφαίου παραγωγού χρυσού και βασικών μετάλλων».