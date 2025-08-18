Πωλήσεις 510 εκατ. για την Κωτσόβολος στην υποδωδεκάμηνη χρήση 2024

Στη δημοσίευση της υποδωδεκάμηνης χρήσης (1/5/2024-31/12/2024) προχώρησε η «NEXT GEN RETAIL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (πρώην «DIXONS – SOUTH EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε») και πιο γνωστή με την εμπορική ονομασία Κωτσόβολος.

Πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο καθώς η εταιρεία ευθυγράμμισε τη λήξη της οικονομικής της χρήσης με εκείνη της μητρικής εταιρείας και αποτελεί την πρώτη καταγραφή των οικονομικών επιδόσεων της γνωστής αλυσίδας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών μετά την εξαγορά της και την ένταξή της υπό τη ΔΕΗ ΑΕ. Στόχος πλέον της ΔΕΗ είναι η πλήρης αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της Κωτσόβολος για την πώληση συνδυαστικών πακέτων προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και τον αντίστοιχο εξοπλισμό τους. Στα πλεονεκτήματα της Κωτσόβολος περιλαμβάνονται τόσο το εύρος του δικτύου της δημοφιλούς αλυσίδας ανά την επικράτεια όσο και το δυνατότητες υποστήριξης της δραστηριότητάς της μέσω αποθηκευτικών χώρων και ιδιόκτητων υποδομών που ενισχύουν τη θέση της Κωτσόβολος στην ανταγωνιστική αγορά των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.

Οικονομικά αποτελέσματα

Το σύνολο των πωλήσεων της υποδωδεκάμηνης χρήσης ανήλθε στα 510 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 336 εκατ. ευρώ λιανική και 132 εκατ. ευρώ χονδρική. Να σημειωθεί ότι στην πλήρη δωδεκάμηνη προηγούμενη οικονομική χρήση (1.5.2023 – 30.4.2024) οι πωλήσεις της Κωτσόβολος είχαν διαμορφωθεί στα 711 εκατ. ευρώ. Το κανάλι των καταστημάτων αναδεικνύεται ως το πιο ισχυρό, ακολουθεί το Διαδίκτυο, έπεται το δίκτυο franchise. Ιδιαίτερη δυναμική δείχνουν οι πωλήσεις σε επιχειρήσεις (B2B) στην εγχώρια αγορά, ενώ αξιόλογη είναι και η κίνηση στην B2B αγορά του εξωτερικού. Ο τζίρος των καταστημάτων διαμορφώθηκε στα 366 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι πωλήσεις μέσω του e-commerce καναλιού στα 37,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις του δικτύου franchise διαμορφώθηκαν 21,634 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις μέσω Call Center στα 25,265 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στις 615 χιλ. ευρώ (η πλήρης προηγούμενη χρήση απέδωσε κέρδη προ φόρων της τάξης των 3,79 εκατ. ευρώ) ενώ τα μετά φόρων αποτελέσματα για το οκτάμηνο του 2024 ήταν ζημιογόνα κατά 163 χιλ.ευρώ έναντι κερδών 2,043 εκατ. ευρώ στην πλήρη προηγούμενη χρήση.

Η εταιρεία προχώρησε στη σύναψη ομολογιακού δανείου με την Alpha Bank στα πλαίσια που καθορίζονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Resilience and Recovery Fund) τον Νοέμβριο του 2022. Το δάνειο ύψους 12,2 εκατ. ευρώ αφορά την χρηματοδότηση του έργου αυτοματισμού του νέου Κέντρου Διανομής και Επισκευών που η εταιρεία προτίθεται να λειτουργήσει στα επόμενα δύο χρόνια και έχει ήδη υπογράψει τη σχετική σύμβαση με τον ιδιοκτήτη και κατασκευαστή του κέντρου το 2020. Τον Νοέμβριο του 2024 η Next Gen (Kωτσόβολος) εκταμίευσε το ποσό των 7,3 εκατ. ευρώ, το οποίο απεικονίζεται στις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής.

Να σημειωθεί πως η ΔΕΗ στις 2 Νοεμβρίου 2023 όταν υπέγραψε τη συμφωνία με την Currys plc για την εξαγορά της εταιρείας Dixons South – East Europe ΑΕΒΕ με την εμπορική επωνυμία «Κωτσόβολος», τόνιζε μεταξύ άλλων πως η συμφωνία για την εξαγορά της Κωτσόβολος αποτελεί για τη ΔΕΗ μία στρατηγική κίνηση μετασχηματισμού και ενεργειακής μετάβασης. Η Κωτσόβολος διαθέτει φυσικά καταστήματα, σε Ελλάδα και Κύπρο, εκ των οποίων κάποια είναι megastores. Επιπλέον διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πανελλαδικό δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας με δικές της αποθήκες, ιδιόκτητο στόλο οχημάτων και ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών για εγκαταστάσεις των συσκευών. Διαθέτει επίσης ένα πολυκαναλικό δίκτυο πωλήσεων που, εκτός από τα φυσικά καταστήματα, περιλαμβάνει call center και e-shop (kotsovolos.gr). Η εξαγορά ολοκληρώθηκε στις 10 Απριλίου 2024 ημέρα καταβολής του τελικού τιμήματος και πλήρωσης όλων προϋποθέσεων που περιλαμβάνονταν στην συμφωνία αγοράς των μετοχών. Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 271,8 εκατ. ευρώ.

Ευρεία γκάμα υπηρεσιών

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της η Next Gen (Κωτσόβολος) διατηρεί τη βασική της δραστηριότητα στον κλάδο του λιανικού και χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, προσφέροντας, όπως τονίζεται, σειρά υπηρεσιών μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος υπηρεσιών Support 360°, όπως είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη όλων των συσκευών, η επισκευή και η συντήρηση, η παράδοση και η εγκατάσταση, καθώς και πολλές άλλες υπηρεσίες που αφορούν προϊόντα τεχνολογίας. Σύμφωνα με την εταιρεία το σύνολο των υπηρεσιών του Support 360° δίνει λύσεις για κάθε απαίτηση των καταναλωτών ακόμα και αν δεν έχουν αγοράσει το προϊόν τους από την εταιρεία. Επιπλέον, η εταιρεία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη πολλαπλών καναλιών πώλησης, όπως τα καταστήματα Franchise και οι δραστηριότητες πώλησης σε εταιρικούς πελάτες. Η εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024 αριθμούσε 97 καταστήματα από τα οποία 83 είναι εταιρικά καταστήματα λιανικής πώλησης και 14 ανήκουν στο δίκτυο δικαιόχρησης (Franchising) και το σύνολο του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού ανέρχεται στα 3.186 άτομα.

Προοπτικές

Αναφορικά με τις προοπτικές της αγοράς η διοίκηση της Νext Gen (Κωτσόβολος) υπό τον CEO Χρήστο Καραγιαννάκη, επισημαίνει πως η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα μεταβαλλόμενο μακροοικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αβεβαιότητα, διακυμάνσεις στις τιμές ενέργειας, πληθωριστικές πιέσεις, αυξημένο κόστος χρηματοδότησης και διαφοροποιημένη καταναλωτική συμπεριφορά. Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν τη ζήτηση, τα περιθώρια κέρδους και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων του κλάδου των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Ωστόσο η σταθεροποίηση των τιμών ενέργειας κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνέβαλε στη μείωση των πιέσεων επί του λειτουργικού κόστους της εταιρείας, ιδιαίτερα σε σχέση με προηγούμενες χρήσεις.

Παράλληλα, ο γενικός πληθωρισμός και η αύξηση των επιτοκίων ενδέχεται να περιορίσουν τη διαθέσιμη καταναλωτική δαπάνη, γεγονός που η διοίκηση λαμβάνει υπόψη στον καθορισμό της εμπορικής και τιμολογιακής πολιτικής της. Υπό τις συνθήκες αυτές η εταιρεία προσαρμόζει δυναμικά τις προσφορές και τις τιμές των προϊόντων της, με στόχο τη διατήρηση της αγοραστικής ισχύος των πελατών της και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς της. Παράλληλα, οι αυξημένες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι αλλαγές στο κόστος δανεισμού ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσβαση των καταναλωτών σε καταναλωτική πίστη. Η Next Gen μέσω συνεργασιών με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιδιώκει να εξασφαλίζει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για τους πελάτες της, ώστε να υποστηρίξει τη ροή των πωλήσεων και την προσβασιμότητα των προϊόντων της. Θεωρεί ότι, βάσει των μέχρι σήμερα δεδομένων και λαμβανομένων υπόψη των ενεργών μηχανισμών παρακολούθησης και προσαρμογής, οι επιπτώσεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην οικονομική κατάσταση και στις ταμειακές ροές της εταιρείας είναι περιορισμένες και διαχειρίσιμες.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα στοιχεία του 5μήνου 2025 της GFK, η συνολική αξία της αγοράς των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών ανήλθε στα 1,2 δις. ευρώ, αυξημένη κατά 5,5% σε αξία και κατά 4,4% σε τεμάχια. Ο τομέας της τεχνολογίας αυξήθηκε κατά 31,6%, των τηλεπικοινωνιακών ειδών κατά 1,9%, του κλιματισμού (κυρίως θερμαντικά είδη) αυξήθηκε κατά 8,5%, των μικροσυσκευών είχε άνοδο κατά 2,2%, των λευκών συσκευών (ψυγεία, καταψύκτες) αυξήθηκε κατά 1,4%. Από την άλλη πλευρά οι πωλήσεις στις μαύρες οικιακές συσκευές (consumer electronics, τηλεοράσεις) διαμορφώθηκαν στο -5,5% και των φωτογραφικών ειδών στο -0,6%. Εστιάζοντας στο Μάιο 2025, καταγράφηκε οριακή πτώση σε πωλήσεις τεμαχίων κατά 0,8% στα 1,5 εκατομμύρια σε σύγκριση με τον περσινό πέμπτο μήνα του έτους. Από την άλλη πλευρά το Μάιο 2025 οι συνολικές πωλήσεις σε αξία ήταν 244,09 εκατομμύρια ευρώ από 238,33 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 2,4%.