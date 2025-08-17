Εύρηκα: Ανοδική η καθαρή κερδοφορία το 2024

Ενισχυμένη εικόνα μεγεθών εμφάνισε την περσινή χρονιά ο όμιλος Εύρηκα, ο οποίος συνεχίζει την αναπτυξιακή του τροχιά επιδιώκοντας να θωρακίσει ηγετικά μερίδια εντός και εκτός συνόρων.

Αναλυτικότερα, κατά την περσινή χρήση, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 72,81 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 10% έναντι των 66,48 εκατ. ευρώ το 2023.

Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε 34,39 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας εξίσου άνοδο 10% σε σχέση με τα 31,22 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους.

Σε όρους κερδοφορίας, το μικτό κέρδος του ομίλου ενισχύθηκε κατά 18% στα 29,16 εκατ. ευρώ, ενώ στο 16% ήταν η αύξηση στο μικτό κέρδος της μητρικής.

Η ενίσχυση αυτή αποδίδεται από την εταιρεία κυρίως στη μείωση του κόστους πρώτων και βοηθητικών υλών, καθώς και στη βελτιστοποίηση των παραγωγικών φόρμουλων (reformulations).

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 9,72 εκατ ευρώ για τον όμιλο και 3,80 εκατ. ευρώ για την μητρική καταγράφοντας αύξηση 24,1% και 3,5% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου κατέγραψαν αύξηση 41,7% και ανήλθαν σε 7,24 εκατ. ευρώ, ενώ της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε 3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25% σε σχέση με το 2023.

Εξίσου ανοδικά κινήθηκε και η καθαρή κερδοφορία, με τον όμιλο να εμφανίζει μετά φόρων κέρδη 6,16 εκατ. ευρώ ενισχυμένα πέραν του 41%, ενώ αντίστοιχα το bottom line στη μητρική εταιρεία ανήλθε σε 2,49 εκατ.ευρώ, αυξημένα κατά 18,5% έναντι του 2023.

Το σύνολο των υποχρεώσεων στη χρήση 2024 διατηρήθηκε στα επίπεδα των 24 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 15,8 εκατ. ευρώ για την μητρική εταιρεία.

Για το 2025, ο Όμιλος παραμένει προσηλωμένος στη διατήρηση της ηγετικής του θέσης στις βασικές κατηγορίες προϊόντων, στη διαφύλαξη της εμπορικής αξίας των brands και στη διατήρηση υγιών επιπέδων κερδοφορίας.

Παράλληλα, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η περαιτέρω ενδυνάμωση των μεριδίων στις υφιστάμενες αγορές που έχει παρουσία ο όμιλος αποτελεί την βασική κατευθυντήριο στη χάραξη της αναπτυξιακής στρατηγικής.

Επιδίωξη της Εύρηκα είναι το Aroxol να καταστεί το νούμερο ένα εξαγωγικό brand, καθώς ήδη οι επιδόσεις του σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία το έχουν οδηγήσει στην 1η θέση σε μερίδιο αγοράς.

Από το 1959

Σημειώνεται ότι η εξαγωγική δραστηριότητα του Ομίλου ξεκίνησε το 1978 και σήμερα επεκτείνεται σε περισσότερες από 20 αγορές, όπως η Ανατολική Ευρώπη, οι ΗΠΑ, η Ασία, η Αφρική και η Μέση Ανατολή, όπου λειτουργεί μέσω τοπικών διανομέων.

Η Εύρηκα της οικογένειας Σαρρή, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή απορρυπαντικών και καθαριστικών και εντομοκτόνων, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1959 στην Αμμόχωστο, ωστόσο η εισβολή στην Κύπρο άλλαξε τον ρου της ιστορίας στην Μεγαλόνησο.

Τα πλάνα του ιδρυτή της εταιρείας, Ξάνθου Σαρρή, εστίασαν στην αναγνωρισιμότητα του σήματος Εύρηκα και μέσω αυτού κατάφερε να ανακάμψει στην Λεμεσό και να επεκταθεί εκτός κυπριακών συνόρων.

Σήμερα η Εύρηκα έχει εξελιχθεί σε έναν δυναμικό όμιλο που αποτελείται από τη μητρική εταιρεία Εύρηκα Ελλάς Α.Ε. και την Eureka Ltd μέσω της οποίας διατηρεί έμμεση συμμετοχή στις εταιρείες Zoulama Holdings Limited, με έδρα την Κύπρο και Interstar Chim. S.A, με έδρα τη Ρουμανία.

Η Εύρηκα διαθέτει μονάδες παραγωγής στον Βόλο και στο Βουκουρέστι, απασχολώντας περί τους 462 εργαζόμενους.

Τα πλέον αναγνωρίσιμα σήματα που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνουν: τα απορρυπαντικά Εύρηκα, TOPINE (απολυμαντικά), ΤΙΚ ΤΑΚ (αποφρακτικά), FAMOSO (καθαριστικό τζαμιών), Aroxol (εντομοκτόνα).