Ψηφιακή μετάβαση με βήμα ταχύ από την Εθνική Τράπεζα

Το πρόγραμμα μετασχηματισμού της Εθνικής Τράπεζας –σημαντικού μέρος του οποίου αφορά την ψηφιοποίηση- βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι ελληνικές τράπεζες φαίνεται πως έχουν εισαχθεί σε μία φάση πλήρους μετασχηματισμού, κυρίως ψηφιακού, έτσι ώστε να απαλλαγούν μεν από τα κατάλοιπα της κρίσης αλλά και να ανταποκριθούν τελικά στις ανάγκες των πελατών τους.

Έτσι και η Εθνική Τράπεζα έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα μετασχηματισμού, από τις εσωτερικές λειτουργίες, το investment banking μέχρι και τη λιανική, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπως έγινε γνωστό κατά την ενημέρωση των αναλυτών με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

«Η έμφαση που δίνουμε στο να είμαστε ηγέτες στον τομέα της τεχνολογίας και της ψηφιακής τεχνολογίας συνεχίζεται αμείωτη. Η ολοκλήρωση της αντικατάστασης του βασικού τραπεζικού μας συστήματος, το οποίο μας παρέχει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε ταχύτητα και αποδοτικότητα, αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2026, εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, μετά από πέντε χρόνια σκληρής δουλειάς», ειπώθηκε χαρακτηριστικά κατά την ενημέρωση.

Η τεχνολογία στο επίκεντρο

Η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά τόσο στις εσωτερικές λειτουργίες της Εθνικής Τράπεζας όσο και στην επικοινωνία με τον πελάτη.

Ενδεικτικά, η Εθνική Τράπεζα αποτελεί κορυφαίο ψηφιακό franchise στην Ελλάδα, με πάνω από 4,4 εκατ. συνδρομητές, και περισσότερους από 3,2 εκατ. ενεργούς χρήστες (12Μ) και 2,0 εκατ. συνολικές ψηφιακές πωλήσεις μέχρι σήμερα.

Ταυτόχρονα, συνεχώς αναβαθμίζονται τα ψηφιακά assets της τράπεζας, όπως έχει ήδη γίνει με την πλατφόρμα «Business Internet Banking», καθώς και τη εφαρμογή «Next» για νέους. Σημαντικό μερίδιο αγοράς έχει αποκτήσει η ΕΤΕ και στις ψηφιακές πωλήσεις, αφού το δεύτερο τρίμηνο καταναλωτικά δάνεια μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ανήλθαν στο 34%, οι πιστωτικές κάρτες στο 39% και η έκδοση ασφαλιστικών προϊόντων στο 29%.

Βήματα έχουν γίνει προς την ψηφιοποίηση των αντίστοιχων υπηρεσιών της ώστε να τονώσει τη στεγαστική της πίστη. Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα έχει προχωρήσει εδώ και κάποιους μήνες σε συνεργασία με την Qualco για τη δημιουργία της πλατφόρμας Uniko. Όπως έχει γράψει η «Ν», πρόκειται για μια νέα πλατφόρμα, που αποτελεί τον ψηφιακό μεσίτη και καλύπτει από την εύρεση κατοικίας (εκτίμηση και πιστοποίηση των ακινήτων), μέχρι τη νομική αξιολόγηση ή τη χρηματοδότησή του και την ολοκλήρωση ενός συμβολαίου βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη με την απαλοιφή της γραφειοκρατίας. Τώρα, η πλατφόρμα ενισχύεται με αύξηση του αριθμού των ενσωματωμένων τραπεζικών συμφωνιών.

Όσον αφορά τις εσωτερικές λειτουργίες του ομίλου της, εκεί έχει ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά σημεία ώστε να επιταχύνει και να εξορθολογήσει διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση των ενυπόθηκων δανείων στο νέο κεντρικό τραπεζικό σύστημα της ΕΤΕ, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και ο εκσυγχρονισμός της τεχνολογικής υποδομής με την αναβάθμιση των συστημάτων ροής εργασίας και των διαδικασιών χωρίς χαρτί σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες και τις κεντρικές λειτουργίες.

Τέλος, έχουν υλοποιηθεί εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης GenAI σε ολόκληρη την Τράπεζα, όπως, για παράδειγμα, ο ψηφιακός βοηθός (chatbot) «Sophia» στον δημόσιο ιστότοπο της ΕΤΕ με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της εμπειρίας των πελατών.

Λιανική Τραπεζική

Όσον αφορά τη λιανική τραπεζική, η Εθνική Τράπεζα αναπτύσσει τώρα ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης και λειτουργίας για ιδιώτες. Αυτό περιλαμβάνει το «live banking», ενός νέου απομακρυσμένου καναλιού που βελτιώνει την εξυπηρέτηση και τις πωλήσεις για πελάτες με ψηφιακή προσανατολισμό.

Παράλληλα, έχει ενισχύσει την πρώτη γραμμή των διαχειριστών πελατών (RM) καθώς και της τεχνολογικής υποδομής στους τομείς της διαχείρισης περιουσίας, με στόχο την υποστήριξη της περαιτέρω αύξησης των επενδύσεων, ενώ έχει εξορθολογήσει τα φυσικά και ψηφιακά της κανάλια με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών.

Εταιρική και επενδυτική τραπεζική

Η εταιρική και η επενδυτική τραπεζική είναι ένας από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες του μετασχηματισμού της Εθνικής Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα συνεχίζει να βελτιώνει το μοντέλο των εταιρικών υπηρεσιών και της εμπειρίας των πελατών, όπως για παράδειγμα είναι η περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας χορήγησης πιστώσεων και του χρόνου απόδοσης.

Παράλληλα, η τράπεζα ενισχύει την εμπορική και λειτουργική δομή της τόσο στην Ελλάδα όσο και την Κύπρο με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης των διεθνών κοινοπρακτικών δανείων και της δομημένης χρηματοδότησης.

Τέλος, αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα μέσω της Εταιρικής Συναλλακτικής Τραπεζικής (CTB) που αποφέρουν έσοδα στις επιχειρήσεις και προτείνουν ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις με τη βοήθεια του Εξειδικευμένου Σύμβουλου Εταιρικής Συναλλακτικής Τραπεζικής.