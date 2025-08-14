Μαγαζί… γωνία: Ο CEO που τριπλασίασε την αξία της επιχείρησής του

Τη δεκαετία του ’50 η οικογένεια του λειτουργούσε ένα μικρό ζαχαροπλαστείο στις Σέρρες. Σήμερα, όμως, ο ίδιος έχει δημιουργήσει μια σύγχρονη και εξωστρεφή γαλακτοβιομηχανία, η οποία «μαθαίνει» το ελληνικό γιαούρτι και το ελληνικό παγωτό από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια έως την Αμερική και την Ασία. Ο λόγος, φυσικά, για τον Παναγιώτη Τσινάβο, τον άνθρωπο πίσω από το επιτυχημένο story της Κρι – Κρι.

Ο έμπειρος επιχειρηματίας βρίσκεται στη θέση του CEO από το 1994, ενώ από το 2003 εκτελεί και χρέη προέδρου. Έχοντας αποφοιτήσει από το τμήμα Χημικών του Αριστοτέλειου, άρχισε τη δεκαετία του ’80 να «ψήνεται» επαγγελματικά στην οικογενειακή επιχείρηση, η οποία εκείνη την περίοδο προσπαθούσε να κάνει τα πρώτα βήματα εξωστρέφειας.

Ο Παναγιώτης Τσινάβος είχε ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός πρώτου ισχυρού δικτύου πωλήσεων σε Ελλάδα και Βαλκάνια, ενώ υπό τη διοίκησή του ελήφθη και η απόφαση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών το καλοκαίρι του 2003.

Σήμερα, μάλιστα, μπορεί να υπερηφανεύεται ότι το μικρό κάποτε κατάστημα στην πόλη των Σερρών έχει μετεξελιχθεί σ’ ένα μαγαζί… γωνία, το οποίο αποτιμάται σε σχεδόν 650 εκατ. ευρώ.

Στόχος τα 300 εκατ. ευρώ

Για το τρέχον 12μηνο, ο στόχος του CEO έχει τεθεί στην επίτευξη ενός κύκλου εργασιών 300 εκατ. ευρώ (από 256 εκατ. ευρώ το 2024), «ποντάροντας» κυρίως στη δυναμική ανάπτυξη των εξαγωγών (Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία, οι δύο μεγαλύτερες αγορές).

Τα στοιχεία του α’ τριμήνου, παρά την έντονη εποχικότητα, είναι ενδεικτικά των βελτιωμένων μεγεθών, καθώς ήδη παρατηρείται μια αύξηση της τάξης του +26% στον τζίρο, με την καθαρή κερδοφορία, παράλληλα, να «αυγατίζει» στα 7,25 εκατ. ευρώ (από 6,82 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2024).

Η επόμενη ημέρα για την Κρι – Κρι

Ο επόμενος καταλύτης για τον Παναγιώτη Τσινάβο ακούει στο όνομα «Greek Yogurt Dynamo». Πρόκειται για ένα project, το οποίο πριν μερικές εβδομάδες εντάχθηκε στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, δίνοντας την ευκαιρία στην εισηγμένη να ωφεληθεί φορολογικών απαλλαγών ύψους 23,5 εκατ. ευρώ, αλλά και fast-track διαδικασιών για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών – εγκρίσεων.

Μέσω του φιλόδοξου σχεδίου, το οποίο υπολογίζεται σε 52,2 εκατ. ευρώ, η διοίκηση επιδιώκει να ενισχύσει την παραγωγή, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και εισάγοντας νέες τεχνολογίες.

Όλα αυτά, όπως είναι εύλογο, δεν περνούν απαρατήρητα από την ελληνική κεφαλαιαγορά, η οποία έχει οδηγήσει την τιμή της μετοχής στο ιστορικό υψηλό των 19 ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το καλοκαίρι του 2022 η αξία της εταιρείας δεν ξεπερνούσε τα 6 ευρώ/μετοχή, γεγονός που σημαίνει ότι ο Παναγιώτης Τσινάβος έχει καταφέρει να υπερ-τριπλασιάσει την αποτίμηση της Κρι – Κρι μέσα σε μόλις τρία χρόνια.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)