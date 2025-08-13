Moody’s: Οι αστερίσκοι στις θετικές προβλέψεις για τις ελληνικές τράπεζες

Συγκρατημένα αισιόδοξες μπορούν να χαρακτηριστούν οι προβλέψεις της Moody’s για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες σε τελευταία της έκθεση για το επόμενο διάστημα, αναφορικά με τη βελτίωση του ενεργητικού τους, την κεφαλαιακή τους θέση αλλά και τα έσοδα από τόκους.

Βελτιωμένη η ποιότητα ενεργητικού

Οι αναλυτές της Moody’s παρατηρούν συνεχή βελτίωση στην ποιότητα του ενεργητικού των τεσσάρων συστημικών τραπεζών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 με τα ποσοστά NPEs να πλησιάζουν το ευρωπαϊκό μέσο όρο (2,2%). Ωστόσο, ο οίκος εκτιμά ότι θα είναι περιορισμένες οι περαιτέρω μειώσεις των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μέσω εκποιήσεων λόγω της πρόσφατης ένταξης της Attica Bank, πλέον CrediaBank στο Ηρακλής 3.

Ταυτόχρονα, τα εκκρεμή ζητήματα σχετικά με τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο (CHF) και τα προγράμματα step – up στα δάνεια επιλύονται σταδιακά, συχνά με κάποιο επίπεδο haircut, αν και ο συνολικός αντίκτυπος στην ποιότητα του ενεργητικού αναμένεται να είναι ελάχιστος, εκτιμά ο οίκος, ενώ υποστηρικτικά φαίνεται να λειτουργεί και η βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα.

Κεφαλαιακή θέση

Ο μέσος δείκτης Κοινών Μετοχών Tier 1 (CET1) αυξήθηκε κατά πάνω από 200 βασικές μονάδες από το 2022, φθάνοντας περίπου 16% στα τέλη Ιουνίου 2025, ενώ τον Μάρτιο του 2025, ο μέσος όρος CET1 για τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες ήταν 16,1%, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν κλείσει σε μεγάλο βαθμό το χάσμα με τους ευρωπαϊκούς ομολόγους τους.

Παρόλα αυτά, η συνολική ποιότητα του κεφαλαίου και των ενσώματων κοινών μετοχικών κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών επηρεάζεται από τον σημαντικό όγκο των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων (DTAs) που μπορούν να μετατραπούν σε αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις (DTCs).

Ωστόσο, ο οίκος εκτιμά ότι η ποιότητα του κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών θα βελτιωθεί ταχύτερα στο μέλλον από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, μετά την έγκριση της ρυθμιστικής αρχής νωρίτερα εντός του έτους για την επιτάχυνση της αποσβέσεως των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTCs).

Ο οίκος τονίζει, παράλληλα, τη συνεχή κερδοφορία που εξακολουθούν να σημειώνουν οι ελληνικές συστημικές τράπεζες παρά τη μείωση των περιθωρίων. Τα καθαρά περιθώρια τόκων (NIM) για τις ελληνικές τράπεζες παρέμειναν πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο περί του 1,5 παρά τις πιέσεις από την αυξημένη έκδοση χρέους και τη μέτρια ανατιμολόγηση των δανείων πελατών. Ωστόσο, τα κέρδη προ φόρων των τεσσάρων τραπεζών στα τέλη Ιουνίου 2025 παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024.

Περίοδος 2025–26

Για την περίοδο 2025–26, η Moody’s αναμένει ότι τα καθαρά περιθώρια κέρδους (NIM) των ελληνικών τραπεζών θα αντιμετωπίσουν μία μέτρια συμπίεση κατά το υπόλοιπο του 2025, κυρίως λόγω των περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων της ΕΚΤ, ωστόσο τα κέρδη θα παραμείνουν σταθερά, καθώς θα υποστηρίζονται από τη συνεχιζόμενη αύξηση των εταιρικών δανείων – λόγω της αυξημένης αξιοποίησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης – και της αυξανόμενης ζήτησης για στεγαστικά δάνεια.