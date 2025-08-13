Τράπεζα Πειραιώς: Ανοίγει το κεφάλαιο «Εθνική»

Έτοιμη να ενισχύσει την παρουσία της στον ασφαλιστικό κλάδο είναι η Τράπεζα Πειραιώς μέσω μετοχικής σχέσης μετά το πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Ειδικότερα, με απόφαση της 11ης Αυγούστου η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς δεν βλάπτει, όπως επισημαίνει η Επιτροπή, τις συνθήκες ανταγωνισμού στις αγορές τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών στις οποίες αφορά.

Ενισχύεται η παρουσία της Τρ.Πειραιώς

Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC Capital Partners Fund VII αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της Τράπεζας Πειραιώς στον ασφαλιστικό κλάδο, έχοντας ήδη στο χαρτοφυλάκιό της την ΝΝ Hellas και την ERGO.

Η εξαγορά έγινε επίσημα γνωστή τον Μάρτιο του 2025 μέσα από ανακοίνωση της Τράπεζα Πειραιώς και αποτιμήθηκε στα 600 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την πρώτη ανακοίνωση, η συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει τα κέρδη της τράπεζας ανά μετοχή κατά περίπου 5% και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα. Παράλληλα, πρόκειται να αυξήσει την παραγωγή προμηθειών στο επίπεδο της διεθνούς αγοράς, «διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της αποτελεσματικότητας του λειτουργικού κόστους». Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εν λόγω εξαγορά αναμένεται να αναβαθμίσει την proforma κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας Πειραιώς περίπου στο 18,5% για το 2025, ενώ αναμένεται να φθάσει περίπου σε επίπεδο 19,5% έως το 2027 και περίπου 20% έως το 2028.

Όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς για το α’ εξάμηνο, τα έσοδα από τα τραπεζοαφαλιστικά προϊόντα (bancassurance) ήδη παρουσιάζουν την καλύτερη εικόνα στον κλάδο καθώς σημείωσαν αύξηση κατά 28% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα 35 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025. Ωστόσο, μένει να φανεί ποια θα είναι τα κέρδη τελικά για την Τράπεζα, καθώς η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν επιτρέπει την διανομή προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής στο δίκτυό της.

Το σκεπτικό της απόφασης

Στο πλαίσιο της ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την έγκριση της εν λόγω εξαγοράς δύο είναι τα σημαντικά: α) ότι η συγκέντρωση δεν βλάπτει τις συνθήκες ανταγωνισμού του κλάδου και β) ότι η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα πρέπει να διανέμει τα προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής στο δικό της δίκτυο καταστημάτων.

Πιο αναλυτικά, η χθεσινή απόφαση αναφέρει ότι η εξαγορά αφορά πρωτίστως την ευρύτερη αγορά παροχής ασφαλίσεων κατά κινδύνων ζωής και ασφαλίσεων κατά κινδύνων ζημιών και αντασφαλιστικών υπηρεσιών, όσο και την αγορά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ευρύτερα τη διανομή τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων. Επισημαίνεται δε ότι για την αξιολόγηση της συγκέντρωσης συνελέγησαν στοιχεία από είκοσι επιχειρήσεις (τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες), καθώς και από τους αρμόδιους φορείς.

Όσον αφορά τις συνθήκες ανταγωνισμού, η απόφαση επισημαίνει ότι «η συγκέντρωση δεν είναι σε θέση να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό ούτε στις αγορές τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών στις οποίες αφορά», όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία. Ωστόσο, για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μέσω τραπεζών, σημειώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι η Τράπεζα Πειραιώς πρόκειται να διατηρήσει τις υφιστάμενες συνεργασίες με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά δεν θα διανέμει προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικού της δικτύου καταστημάτων.

Συνεπώς, σύμφωνα με την απόφαση, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές που δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Το φάσμα προϊόντων

Η Εθνική Ασφαλιστική καλύπτει όλο το φάσμα των ασφαλιστικών προϊόντων, με μερίδιο αγοράς περίπου 14,5% (περίπου 17% στον κλάδο ασφαλειών ζωής και περίπου 11% στον κλάδο ασφαλειών ζημιών) και με άνω των 0,8 δισεκ. ευρώ Μικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα (“GWP”), το 2024.

Η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει επίσης ένα σύνολο ενεργητικού ύψους 4 δισεκ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 0,4 δισεκ. ευρώ το 2023, ενώ κατέγραψε κέρδη προ φόρων προσαρμοσμένα για μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία).