Στρατηγικές επενδύσεις και νέες συνεργασίες σε ΗΠΑ και Ευρώπη για τη THEON

Σε σειρά νέων κινήσεων στρατηγικού χαρακτήρα προέβη η THEON σε συνέχεια των όσων είχε ανακοινώσει η διοίκηση της εταιρείας κατά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου 2025, παρουσιάζοντας τα επιτεύγματα αλλά και τους στόχους της εταιρείας, στο πλαίσιο του THEON NEXT.

Εστιάζοντας στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων Ψηφιακής και Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR), το πρόγραμμα THEON NEXT επιδιώκει τη σύναψη συνεργασιών με κορυφαίους τεχνολογικούς φορείς, με στόχο την από κοινού διαμόρφωση του επιχειρησιακού πλαισίου υπεροχής του μέλλοντος, μέσω της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών στα σύνθετα επιχειρησιακά πεδία του σύγχρονου πολέμου.

Στο πλαίσιο αυτό, η THEON ανακοινώνει τέσσερις σημαντικές επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό ορόσημο στην πορεία της προς τη διατήρηση ηγετικής θέσης στον τομέα των φορητών ηλεκτροπτικών συστημάτων. Συνοπτικά η THEON ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε στρατηγική επένδυση και συνεργασία με την αμερικάνικη εταιρία KOPIN Corporation, μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας με την αμερικάνικη εταιρία eMagin Corporation, σε στρατηγική βιομηχανική συνεργασία με την αμερικάνικη εταιρία ALEREON κα σε επένδυση στη φινλανδική εταιρία VARJO. Στόχος, όπως τονίζει η εταιρεία, είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης τεχνολογικής πλατφόρμας που θα συμβάλλει στην επιτάχυνση ανάπτυξης προηγμένων συστημάτων επόμενης γενιάς για τον στρατιώτη του μέλλοντος, μέσω στοχευμένων επενδυτικών κινήσεων, τεχνολογικών συμπράξεων και πρωτοβουλιών συμπαραγωγής. Οι συμφωνίες αυτές ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική προσήλωση της THEON στην προώθηση των τεχνολογιών αιχμής στον τομέα των αμυντικών ηλεκτροπτικών συστημάτων, την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρίας, καθώς και την προώθηση της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα των προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών.

Προϊόντα αμυντικής τεχνολογίας ΑR

Έχοντας εδραιώσει την ηγετική της θέση στον τομέα των συστημάτων νυχτερινής όρασης, η THEON επεκτάθηκε με επιτυχία στις θερμικές και ψηφιακές λύσεις μέσω της νέας οικογένειας προϊόντων A.R.M.E.D. Εφαρμόζοντας με συνέπεια τη στρατηγική προσέγγιση που είχε προηγουμένως εφαρμοστεί για τα παραδοσιακά/αναλογικά συστήματα νυχτερινής όρασης – δίνοντας προτεραιότητα στην πλήρη καθετοποίηση της παραγωγικής αλυσίδας και στη σύναψη στρατηγικών εμπορικών συμφωνιών – η THEON προχωρά πλέον δυναμικά στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της Ψηφιακής και Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR), ο οποίος βασίζεται σε τρεις κρίσιμες τεχνολογίες:

Λογισμικό Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας: Αποτελεί τη βάση για τα συστήματα του στρατιώτη της επόμενης γενιάς, προσφέροντας πληρέστερη επιχειρησιακή επίγνωση, αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και ψηφιακές απεικονίσεις σε πραγματικά περιβάλλοντα. Μικρο-οθόνες: Είναι απαραίτητες για τα συστήματα οπτικής ενίσχυσης νέας γενιάς, με στρατηγική στόχευση στην ανάπτυξη Αμερικανο-Ευρωπαϊκής τεχνολογίας microLED. Ασύρματη Συνδεσιμότητα Μικρής Εμβέλειας: Επιτρέπει την απρόσκοπτη, ασύρματη διασύνδεση όλου του εξοπλισμού του στρατιώτη με δυνατότητα αναμετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Με βάση τη νέα προϊοντική στρατηγική η THEON επενδύει συνολικά 15 εκατ. δολ. στην KOPIN Corporation, μια αμερικανική εταιρία εξειδικευμένη σε μικρο-οθόνες και υποσυστήματα άμυνας, με δραστηριότητες στις ΗΠA, στη Σκωτία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η επένδυση περιλαμβάνει έντοκο δάνειο 7 εκατ. δολ. μετατρέψιμο σε προνομιούχες μετοχές της KOPIN, σε τιμή μετοχής από 3 έως 4,5 δολάρια κατ’ επιλογή της THEON, καθώς και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 8 εκατ. δολ.προς απόκτηση ποσοστού 49% στη σκωτσέζικη θυγατρική της KOPIN. Η εν λόγω εταιρία θα αποτελέσει τη βάση για μια νέα ευρωπαϊκή κοινοπραξία που θα λειτουργεί ως παγκόσμιος (εκτός ΗΠΑ) δίαυλος για την παραγωγή και διανομή συστημάτων με δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας που θα αναπτυχθούν από κοινού από την KOPIN και τη THEON, καθώς και για την παραγωγή οθονών τύπου microLED. Το σύνολο της επένδυσης των 15 εκατ. δολ. στην KOPIN στοχεύει στη συν-ανάπτυξη προϊόντων και αντικατοπτρίζει την πεποίθηση της THEON ότι οι ήδη εκτενείς επενδύσεις Έρευνας & Ανάπτυξης που έχει πραγματοποιήσει η KOPIN έχουν δημιουργήσει το απαραίτητο υπόβαθρο για μια συνεργασία που μπορεί να αποφέρει άμεσα οικονομικά οφέλη από προϊόντα με ενσωματωμένες δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Αυτή η στρατηγική συνεργασία θα περιλαμβάνει επίσης τη μεταφορά των σχετικών βιομηχανικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της θυγατρικής της THEON στις ΗΠΑ (T-Industries) στις εγκαταστάσεις της KOPIN στο Reston της Βιρτζίνια, οι οποίες θα αποτελέσουν το κέντρο παραγωγής στις ΗΠΑ για τα προϊόντα της THEON με δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας και για μελλοντικά ψηφιακά ηλεκτρο-οπτικά προϊόντα. Στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της T-Industries, η THEON θα επενδύσει, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, 8 εκατ. δολάρια για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της στις ΗΠΑ, καθώς και για τις νέες κοινές αναπτυξιακές προσπάθειες με την KOPIN. Αυτή η νέα συνεργασία δεν θα επηρεάσει τις δύο υπάρχουσες συνεργασίες της THEON στον τομέα των συστημάτων νυχτερινής όρασης.

Δεύτερον, η THEON έχει υπογράψει ανανεώσιμη συμφωνία προμήθειας με ελάχιστη διάρκεια δύο ετών με την eMagin, μια αμερικανική εταιρία κατασκευής OLED μικρο-οθονών και τεχνολογιών εικονικής απεικόνισης. Η eMagin εξειδικεύεται σε οθόνες υψηλής ανάλυσης για εφαρμογές όπως στρατιωτική αεροπορία, νυχτερινή όραση, AR/VR καθώς και σε άλλες εφαρμογές απεικόνισης πλησίον οφθαλμού. Η eMagin είναι στρατηγικός προμηθευτής της THEON, παρέχοντας τις περισσότερες OLED οθόνες που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα της THEON, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων A.R.M.E.D., με κορυφαίο παράδειγμα το IRIS-C.

Τρίτον, η THEON έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με την ALEREON, μια εταιρία με έδρα τις ΗΠΑ, ηγέτιδα στον τομέα της τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας Ultra-Wide-Band (UWB). Η ALEREON παρέχει, δοκιμασμένες σε μάχη, ασύρματες λύσεις UWB που αποτελούν το καθιερωμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας του φορητού εξοπλισμού του Αμερικανικού Στρατού, επιτρέποντας ασφαλή από παρεμβολές ασύρματη επικοινωνία μεταξύ συσκευών όπως τα THERMIS, THEA, IRIS-C και ORION της THEON. Σε αντίθεση με τα συμβατικά πρωτόκολλα όπως το Wi-Fi ή το Bluetooth, η τεχνολογία UWB της ALEREON προσφέρει απαράμιλλη ασφάλεια, χαμηλή καθυστέρηση και ανθεκτικότητα σε συνθήκες πεδίου μάχης. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η THEON θα ενσωματώσει πλήρως την τεχνολογία UWB στη σειρά προϊόντων A.R.M.E.D., θα την παράγει στην Ελλάδα και θα προωθήσει αυτή τη μοναδική λύση στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή ως κύριος συνεργάτης της ALEREON στις περιοχές αυτές.

Τέλος, η THEON ανακοινώνει μια στρατηγική επένδυση μειοψηφίας στην εταιρία Varjo Technologies Oy (VARJO), μια φινλανδική εταιρία υψηλής τεχνολογίας που εξειδικεύεται σε headsets και εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας (VR) και Μικτής Πραγματικότητας (MR), εμβαθύνοντας τη διείσδυση της THEON στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας.