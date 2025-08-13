Ο CEO… συνώνυμο του τουρισμού – Ο στόχος των 40 εκατ. αφίξεων και το ράλι του +44%

Βρίσκεται στην ίδια εταιρεία από το μακρινό 1996, αφού πρώτα είχε μια σύντομη πορεία στον διεθνή χώρο των ακαδημαϊκών. Τα τελευταία 18 χρόνια έχει αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής, έχοντας βιώσει εκ των έσω την αλματώδη ανάπτυξη του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας.

Και πλέον είναι έτοιμος να αλλάξει… πίστα, οδηγώντας τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) στην επόμενη φάση. Ο λόγος για τον διευθύνοντα σύμβουλο, Γιάννη Παράσχη, ο οποίος έχει ήδη πατήσει το «κουμπί» για την έναρξη των εργασιών επέκτασης στα Σπάτα. Μιας επέκτασης, η οποία έχει ως στόχο την ετήσια εξυπηρέτηση 40 εκατ. επιβατών (!) έως το 2032.

Το πρώτο βήμα στον σχεδιασμό του έμπειρου CEO, ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς «πρωταγωνιστές» του ελληνικού τουρισμού, είναι η επένδυση στο πάρκινγκ των οχημάτων (3.500 νέες θέσεις), αλλά και στον χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών (32 νέες θέσεις), για την οποία έχει ήδη υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εργασίες στους χώρους των τερματικών σταθμών.

Το πλέον κρίσιμο στοιχείο στο project του Γιάννη Παράσχη, αφορά την ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, καθώς: α) 800 εκατ. ευρώ θα εκταμιευτούν από τις τράπεζες, β) 240 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την επανεπένδυση των μερισμάτων της περιόδου 2025 – 2028, ενώ γ) για το υπόλοιπο ποσό θα υπάρξει νέα προσφυγή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Παρά τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες, πάντως, ο CEO του ΔΑΑ καταφέρνει να διατηρεί σε ικανοποιητικά επίπεδα την κερδοφορία της εισηγμένης. Μην ξεχνάμε ότι στο α’ τρίμηνο του 2025 τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 26,2 εκατ. ευρώ (από 28,5 εκατ. ευρώ το 2024), με τα συνολικά έσοδα να φθάνουν στα 125 εκατ. ευρώ (από 114,6 εκατ. ευρώ το 2024).

«Καύσιμο», φυσικά, αποτελεί το… «Summer in Greece», καθώς η επιβατική κίνηση στο 7μηνο ήδη είναι αυξημένη κατά +6,9%, με τα στοιχεία του Ιανουαρίου – Ιουλίου να οδηγούν στην επίδοση – ρεκόρ (για την εποχή) των 18,8 εκατ. ευρώ.

Το +44% της μετοχής

Όλα αυτά, όπως είναι εύλογο, έχουν θετικό αποτύπωμα στην πορεία της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου ο Γιάννης Παράσχης βλέπει την τιμή της μετοχής να αυξάνεται κατά +30% σε σχέση με την IPO του 2024, έχοντας αναρριχηθεί έως τα ιστορικά επίπεδα των 10,7 ευρώ/μετοχή ή αλλιώς των 3,3 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, σ’ αυτό το ποσοστό θα πρέπει να προσθέσουμε και τα γενναιόδωρα μερίσματα, τα οποία αυξάνουν τη συνολική απόδοση για τους μετόχους στο +44%, αν συνυπολογίσουμε τις επιβραβεύσεις των 0,79 (2025) και 0,33 (2024) ευρώ/μετοχή.

