Metlen: Παρέδωσε το Athens-3 για την Digital Realty – Το μεγαλύτερο Data Center στην Ελλάδα

Το μεγαλύτερο Data Center στην Ελλάδα, το Athens-3 (ATH3) Data Center, παρέδωσε επισήμως η METLEN, μέσω της M Power Projects, για λογαριασμό της Digital Realty, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Τρίτη.

Το ATH3 data center έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα Athens-1 & Athens-2 (ATH1 & ATH2) και Heraklion-1 (HER1) της Digital Realty στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το έργο, το οποίο η METLEN είχε αναλάβει να κατασκευάσει ως Κύριος Ανάδοχος (General Contractor) αποτελεί ένα κρίσιμο έργο υποδομής, με τις εγκαταστάσεις του να βρίσκονται στο Κορωπί, Αττικής.

Το ATH3 προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες τόσο αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων όσο και παγκόσμιου cloud connectivity, εξυπηρετώντας πελάτες στην Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως.

Με την ολοκλήρωση και παράδοση του ATH3, η Ελλάδα απέκτησε ένα από τα πλέον εξελιγμένα Data Centers, το οποίο πληροί τα σχετικά διεθνή πρότυπα ασφάλειας, απόδοσης και βιωσιμότητας, αναφέρει η εταιρεία, σημειώνοντας πως έχει ήδη προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον από κορυφαίους διεθνείς παρόχους υπηρεσιών, «γεγονός που επιβεβαιώνει τη στρατηγική του σημασία για την περιοχή και την αναπτυξιακή του προοπτική».

Η METLEN τονίζει επίσης ότι παραμένει αφοσιωμένη στη συνεχή ανάληψη έργων τεχνολογικών υποδομών που θα ενισχύσουν τη θέση της Ελλάδας ως κεντρικό κόμβο δεδομένων και ψηφιακών υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω και του Τομέα M Power Projects που συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά σε αγορές με υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις.

