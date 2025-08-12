«Καμπανάκι» για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Καμπανάκι για την αύξηση του κόστους κινδύνου το α’ τρίμηνο του 2025 σημαίνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στις συστημικές τράπεζες της ΕΕ/ΕΟΧ, με τον κλάδο ωστόσο να διατηρεί την ισχυρή κερδοφορία του παρά τη μείωση του επιτοκιακού περιθωρίου.

Σύμφωνα με τα εποπτικά στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΒΑ, οι τράπεζες της ΕΕ/ΕΟΧ ανέφεραν μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL) συνολικού ύψους 377,8 δισ. ευρώ, όπως και το προηγούμενο τρίμηνο. Επίσης, τα δάνεια σταδίου 2 αυξήθηκαν ελαφρώς, με αποτέλεσμα το ποσοστό τους επί του συνόλου των δανείων να μειωθεί κατά 20 μονάδες βάσης στο 9,5% το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Παρά την θετική αυτή τάση, το κόστος κινδύνου (CoR) αυξήθηκε σε 57 μονάδες βάσης, το οποίο είναι «σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο των περίπου 48 μονάδων βάσης από το 2021, ενώ αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο που έχει παρατηρηθεί από το 2021», επισημαίνει η αρχή. Παρόλα αυτά, τα στοιχεία δείχνουν κάποια κυκλικότητα με σημαντικά υψηλότερα επίπεδα CoR το πρώτο τρίμηνο, παρατηρεί η ΕΒΑ.

Αποδόσεις

Παράλληλα, οι τράπεζες της ΕΕ/ΕΟΧ κατέγραψαν μειωμένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE). Ειδικότερα, αυτή διαμορφώθηκε στο 10,5% το πρώτο τρίμηνο του 2025, δηλαδή 10 μονάδες βάσης χαμηλότερη από την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ωστόσο, η απόδοση ενεργητικού παρέμεινε σταθερή στο 0,73% το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Μειωμένοι εμφανίζονται και οι δείκτες κάλυψης ρευστότητας (LCR) και καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Ο μεν πρώτος φτάνει το 159,5% (από 163,4% το τέταρτο τρίμηνο) και ο δεύτερος διαμορφώνεται στο 126,9% (από 127,2% το τέταρτο τρίμηνο) αντίστοιχα.

Σταθερή κερδοφορία και αύξηση ενεργητικού

Σημαντική εξέλιξη για την ΕΑΤ ήταν πως το πρώτο τρίμηνο του 2025 η κερδοφορία των τραπεζών της ΕΕ/ΕΟΧ παρέμεινε σταθερή παρά τη μείωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (NIM). Αυτό μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης φτάνοντας στο 1,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο με την τάση να συνεχίζεται για ένα ακόμη τρίμηνο και το NIM να μειώνεται κατά 8 μονάδες βάσης σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2024.

Από την άλλη, η επίδραση αυτής της μείωσης στα καθαρά έσοδα από τόκους (-1,3% σε ετήσια βάση) αντισταθμίστηκε από την αύξηση των στοιχείων ενεργητικού και την αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες και αμοιβές (NFCI), τα οποία αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση

Όσον αφορά τα στοιχεία του ενεργητικού, οι τράπεζες της ΕΕ/ΕΟΧ κατέγραψαν συνολικά στοιχεία ενεργητικού ύψους 29 τρισεκ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν αύξηση ύψους 2,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Τέλος, αυξήθηκαν και τα ταμειακά διαθέσιμα ελαφρώς σε τριμηνιαία βάση, αντιπροσωπεύοντας συνολικά το 10,9% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού.