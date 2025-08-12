Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Γενναίο μέρισμα 43,8 εκατ. ευρώ

Γενναίο μέρισμα ύψους 43,8 εκατ. ευρώ «κερνάει» η Αθηναϊκή Ζυθοποιία τους Ολλανδούς της Heineken, καθώς η ελληνική θυγατρική κατέγραψε το 2024 νέο «άλμα» επιδόσεων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2024, ο κύκλος εργασιών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ανήλθε σε 480,6 εκατ. ευρώ έναντι 454,7 εκατ. ευρώ το 2023 καταγράφοντας αύξηση 5,69%. Οι καθαρές πωλήσεις, χωρίς δηλαδή να προσμετράται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ζύθου, ανήλθαν σε 333,4 εκατ. ευρώ έναντι 314,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Σημαντική αύξηση καταγράφηκε στην κερδοφορία της εταιρείας καθώς τα προ φόρων κέρδη ενισχύθηκαν κατά περίπου 37% σε 66,3 εκατ. ευρώ έναντι 48,4 εκατ. ευρώ το 2023.

Αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν αύξηση 32,8% στα 49,8 εκατ. ευρώ έναντι 37,5 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας αποδίδει την βελτίωση των κερδών στην ενίσχυση του τζίρου, η οποία προήλθε από τους αυξημένους όγκους πωλήσεων.

Το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων ενισχύθηκε κατά 7,2% στα 169,6 εκατ. ευρώ έναντι 158,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 140,8 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 118,1 εκατ. ευρώ αφορούν σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Το 2024 η ελληνική θυγατρική συγκαταλέχθηκε μεταξύ των «πρωταγωνιστών» των αποδόσεων στην Ευρώπη για την Heineken, γεγονός που μεταφράζεται σε διάθεση μερίσματος στη μητρική ύψους 43,8 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι για την χρήση 2023 διανεμήθηκε μέρισμα στους Ολλανδούς βασικούς μετόχους ύψους 36,5 εκατ. ευρώ από την Αθηναϊκή.

Επισημαίνεται πάντως ότι οι ορκωτοί λογιστές εκφράζουν επιφύλαξη αναφορικά με το γεγονός ότι η Αθηναϊκή δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2021 εως και 2024 και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για ενδεχόμενη φορολογική υποχρέωση.

Για φέτος οι προσδοκίες είναι συγκρατημένα θετικές, με την αγορά της μπύρας να ευελπιστεί ότι η καλοκαιρινή κατανάλωση θα καταφέρει να «γυρίσει» το υποτονικό πρώτο πεντάμηνο τους έτους. Ο επικεφαλής της Αθηναικής Ζυθοποίας Sebastian Sanchez στις αρχές του καλοκαιριού πάντως εξέφρασε την πεποίθηση ότι «το φετινό στοίχημα της μπύρας μπορεί να κερδηθεί».

Οι ανοιχτές δικαστικές διαμάχες με Ζυθοποιία Μακεδονία Θράκης και όμιλο Carlsberg

Το φθινόπωρο αναμένονται εξελίξεις σε ό,τι αφορά την αγωγή που έχει καταθέσει από το 2021 η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης κατά της εταιρείας και του ομίλου της Heineken για ζημία λόγω παραβίασης του δικαίου του ανταγωνισμού.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση «Μετά από σειρά διαδικασιών ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου και Εφετείου του Άμστερνταμ καθώς και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ολλανδίας, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον φετινό Φεβρουάριο έκρινε τα δύο προδικαστικά ερωτήματα δικαιοδοσίας που του ετέθησαν από το Ανώτατο Δικαστήριο. Κατόπιν της εν λόγω αποφάσεων τα μέρη κατέθεσαν τι απόψεις τους σχετικά με την κρίση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου στις 23.5.2025 και τα δύο μέρη απάντησαν στις προτάσεις αλλήλων στις 6.6.2025. Το επόμενο βήμα στην διαδικασία αυτή είναι ο εισηγητής να γνωμοδοτήσει στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η γνωμοδότηση αναμένεται στις 17.10.2025 αλλά είναι πιθανόν να κατατεθεί αργότερα ή νωρίτερα. Τα μέρη μπορούν να απαντήσουν σε αυτήν με ένα σύντομο σημείωμα μέσα σε δύο βδομάδες. Κατόπιν αυτών, το Ανώτατο Δικαστήριο θα εκδώσει την τελική απόφασή του επί της δικαιοδοσίας.

Εν τω μεταξύ, το Περιφερειακό Δικαστήριο, το οποίο εξετάζει εκ νέου την υπόθεση, τον Οκτώβριο του 2024 ενέκρινε σε μια ενδιάμεση απόφαση, ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ανήκει στην ίδια «επιχείρηση» με την Heineken. Στην συνέχεια τα δύο μέρη κατέθεσαν τις προτάσεις του σε σχέση με την επικαλούμενη ζημία και τα λοιπά θέματα που θίγονται. Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης διόρθωσε την ζημία που επικαλείται τοποθετώντας την μεταξύ 181,8 εκατ. ευρώ και 195,4 εκατ. ευρώ, πλέον τόκων. Για την υπόθεση έχει προγραμματιστεί δικάσιμος στις 11.11.2025.

Αντίστοιχα, στο άλλο ανοιχτό δικαστικό «μέτωπο» που αφορά την αγωγή που κατέθεσε τον Δεκέμβριο του 2020 η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, σύμφωνα με την οποία η θυγατρική του ομίλου Carlsberg ισχυρίζεται ότι υπέστη ζημία, ως αποτέλεσμα παραβίασης του δίκαιου ανταγωνισμού, αξιώνοντας 261,8 εκατ. ευρώ από την Αθηναϊκή και τον όμιλο Heineken στην έκθεση επισημαίνεται ότι « τα αντισυμβαλλόμενα μέρη υπέβαλλαν από κοινού αίτηση για αναστολή της διαδικασίας ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Άμστερνταμ και αναμένεται η κρίση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ολλανδίας».