ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ένας σύγχρονος καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας απαντά σε αυτήν την πρόκληση με ένα συνεκτικό σχέδιο επενδύσεων και συνεργασιών που εκτείνονται από τον τομέα του φυσικού αερίου, μέχρι τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα εναλλακτικά καύσιμα.

Η πρόσφατη εξωδικαστική συμφωνία της εταιρείας με την Gazprom αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της στρατηγικής ανθεκτικότητας και διαφοροποίησης που ακολουθεί σταθερά ο Όμιλος. Η επίλυση μιας δύσκολης εκκρεμότητας με θετικά οικονομικά οφέλη για τη ΔΕΠΑ και την αγορά έδειξε στην πράξη πώς ο θεσμικός της ρόλος, η διαπραγματευτική της ισχύς και το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προμήθειας συνδέονται άρρηκτα με την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Στην ίδια κατεύθυνση, η επένδυση της εταιρείας, ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, για την κατασκευή νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου στη Λάρισα θα συμβάλλει στη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Με ισχύ 792 MW και καθαρή θερμική απόδοση 62,6%, το έργο έχει σχεδιαστεί για να αναβαθμίσει ουσιαστικά την ενεργειακή επάρκεια και αυτονομία της χώρας.

Η σημασία του είναι πολυδιάστατη: ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, διασφαλίζοντας καθαρότερη και αποδοτικότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη και δημιουργεί προϋποθέσεις για μείωση του κόστους ενέργειας, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση των τιμών ρεύματος.

Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, η νέα επένδυση έρχεται να συμπληρώσει το θερμικό χαρτοφυλάκιο της ΔΕΠΑ Εμπορίας, το οποίο μέχρι το 2029 προβλέπεται να υπερβεί το 1GW, μαζί με τη συμμετοχή της εταιρείας στις υπερσύγχρονες θερμικές μονάδες της Αλεξανδρούπολης (29%, 840 MW) και της Αλβανίας (35%, 174 MW).

Οι μονάδες αυτές ενισχύουν αποφασιστικά την ενεργειακή θωράκιση της χώρας και της ευρύτερης περιοχής με φόντο την ενεργειακή μετάβαση και παράλληλα ενδυναμώνουν την περιφερειακή διασυνδεσιμότητα, δημιουργώντας νέα κανάλια τροφοδοσίας που εξυπηρετούν όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, με τα παραπάνω και με την πράσινη ενέργεια ως ακλόνητο πυλώνα της στρατηγικής της, η ΔΕΠΑ Εμπορίας υλοποιεί ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο πράσινων έργων 800 MW, με άμεσο στόχο να ξεπεράσει το 1 GW. Στη Δυτική Μακεδονία αναπτύσσεται ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά έργα της χώρας, συνολικής ισχύος 400 MW και με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 230 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο την αύξηση της παραγωγής πράσινης ενέργειας και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας.

Την ίδια στιγμή, η ΔΕΠΑ Εμπορίας πρωτοπορεί και στην ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων, όπως το βιομεθάνιο και το πράσινο υδρογόνο, με στόχο τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος της χώρας. Σε συνεργασία με τη Φάρμα Χήτας, υλοποίησε το πρώτο έργο παραγωγής συμπιεσμένου βιομεθανίου στην Ελλάδα, με το παραγόμενο bio-CNG – καύσιμο με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα – να τροφοδοτεί το πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων αεριοκίνησης της εταιρείας, FISIKON, προσφέροντας οικονομικές και πιο «καθαρές» μεταφορές.

Επιπλέον, η εταιρεία υλοποιεί το πρόγραμμα GREENH2ORN – ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών παραγωγής και ανεφοδιασμού πράσινου υδρογόνου στη χώρα, με πρώτο σταθμό την Κοζάνη. Το έργο σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην ενεργειακή αλυσίδα μηδενικών εκπομπών.

Στην αιχμή της στρατηγικής για εξωστρέφεια, ασφάλεια εφοδιασμού και διαφοροποίηση πηγών ενέργειας βρίσκονται έργα-ορόσημα, όπως ο Πλωτός Σταθμός Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης LNG (FSRU) Αλεξανδρούπολης και ο Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), στα οποία πρωταγωνιστεί η ΔΕΠΑ.

Ο FSRU λειτουργεί ως ενεργειακή πύλη εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου για την Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, περιορίζοντας την εξάρτηση από παραδοσιακούς προμηθευτές και διασφαλίζοντας ευελιξία στις πηγές εφοδιασμού. Ο IGB, με δυνατότητα μεταφοράς έως 3 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως, ενδυναμώνει τη διασυνδεσιμότητα της περιοχής και επιτρέπει τη φυσική αντίστροφη ροή, καθιστώντας την Ελλάδα κόμβο ενεργειακών ροών.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας με συνεχή επένδυση στην τεχνολογία, την περιφερειακή συνεργασία και τη διαφοροποίηση των πηγών, δεν περιορίζεται στο να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει, τοποθετώντας την Ελλάδα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενεργειακού σχεδιασμού.