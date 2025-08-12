Ο Έλληνας επιχειρηματίας που ξέρει και να αγοράζει, αλλά και να πουλάει

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής του σταδιοδρομίας έχει αποδείξει όχι μόνο ότι γνωρίζει καλά από εξαγορές, αλλά ότι είναι και… μετρ των πωλήσεων.

Η χθεσινή συμφωνία για τη μεταβίβαση φωτοβολταϊκών σταθμών 36,7 MW έναντι καθαρού ποσού 36 εκατ. ευρώ (μετά την αφαίρεση των δανείων) αποτελεί ακόμη μία χαρακτηριστική περίπτωση, η οποία φέρει φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του ιδρυτή και επικεφαλής της Quest, Θεόδωρου Φέσσα.

Για τον πρώην πρόεδρο του ΣΕΒ, ο οποίος μέσα στις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες έχει «χτίσει» έναν πολυσχιδή και διαφοροποιημένο όμιλο εταιρειών, χρηματιστηριακής αξίας άνω των 800 εκατ. ευρώ, τα deals φαίνεται ότι αποτελούν το… άλφα και το ωμέγα.

Άλλωστε, μην ξεχνάμε αφενός την πρόσφατη εξαγορά του 70% της Μπενρουμπή Α.Ε. (έχει μεταξύ άλλων τα σήματα IZZY, PYREX κ.α.), αφετέρου την πώληση του 20% της ACS Courier. Πρόκειται για δύο συμφωνίες, οι οποίες έρχονται να προστεθούν σε μια μακρά αλυσίδα συναλλαγών. Από την πώληση της Q-Telekom το 2005 και της Cardlink το 2021, έως την εξαγορά της Uni Systems το 2006 και της Rainbow (προϊόντα Apple) το 2009.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών, σε συνδυασμό φυσικά με τις διαδοχικά κερδοφόρες χρήσεις (9,1 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2025 / 49,1 εκατ. ευρώ στο 12μηνο του 2024), έχουν δημιουργήσει έναν αξιοσημείωτο ταμειακό απόθεμα, το οποίο δίνει στον Θεόδωρο Φέσσα ένα ευρύ περιθώριο επιλογών.

Σήμερα, χωρίς να συνυπολογιστεί το όφελος από την πώληση των φ/β, τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου ξεπερνούν τα 155,8 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, ακόμη κι αν αφαιρέσουμε το σύνολο του δανεισμού (132,6 εκατ. ευρώ), τότε το καθαρό ταμείο ανέρχεται σε περισσότερα από 23,2 εκατ. ευρώ (δηλαδή τα ταμειακά διαθέσιμα υπερβαίνoυν τον συνολικό δανεισμό).

Το παραπάνω ποσό, φυσικά, μπορεί εύκολα να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, καθώς εκτός του χθεσινού deal των 36 εκατ. ευρώ, εκκρεμεί και το δικαίωμα πώλησης (call option) του εναπομείναντος 80% της ACS Courier, το οποίο -εφόσον ασκηθεί- θα γίνει στην τιμή των 296 εκατ. ευρώ.

Νέο deal ή μέρισμα;

Όπως καθίσταται σαφές, λοιπόν, ο Θεόδωρος Φέσσας «κάθεται» πάνω σε μια δεξαμενή πολλών εκατομμυρίων ευρώ, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε για νέες εξαγορές, οι οποίες θα διευρύνουν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, είτε για «φρέσκες» διανομές προς τους μετόχους.

Μένει να δούμε, τώρα, τι ακριβώς θα αποφασίσει να πράξει μ’ αυτήν την πλεονάζουσα ρευστότητα.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)