Alpha Bank: Τιτλοποιεί δάνεια ύψους 1,2 δισ. ευρώ με την υποστήριξη της UniCredit

Η Alpha Bank έχει ξεκινήσει διαδικασία τιτλοποίησης απαιτήσεων επιχειρηματικών δανείων (SRT), με την υποστήριξη της UniCredit, επιβεβαιώνουν πηγές από την Alpha Bank στη «Ν», με αφορμή το σημερινό δημοσίευμα του Bloomberg.

Το μέγεθος του εν λόγω χαρτοφυλακίου ανέρχεται, σύμφωνα με το Bloomberg, στα 1,2 δισεκ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η UniCredit, έχοντας αποκτήσει πλέον το 20% της Alpha Bank παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εν λόγω συναλλαγή.

Ωστόσο, η εν λόγω συναλλαγή, αναφέρει το Bloomberg, βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο και οι όροι εξακολουθούν να είναι υπό συζήτηση από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Οι λεγόμενες τιτλοποιήσεις είναι ένας τρόπος για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ασφαλίζουν τα δάνεια έναντι αθέτησης πληρωμών, πωλώντας πιστωτικά ομόλογα σε επενδυτές. Οι συναλλαγές αυτές επιτρέπουν στους δανειστές να ενισχύσουν τους δείκτες φερεγγυότητας τους και να απελευθερώσουν κεφάλαια που διαφορετικά θα χρησιμοποιούσαν για να ικανοποιήσουν τις κανονιστικές απαιτήσεις, αυξάνοντας το περιθώριο ελιγμών τους για νέες χορηγήσεις δανείων ή εξαγορές.