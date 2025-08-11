ΕΥΑΘ: Νέες επενδύσεις 60 εκατ. ευρώ

Νέα επενδυτική φάση, ύψους 60 εκατ. ευρώ, δρομολογεί για τον βιολογικό καθαρισμό (μονάδα επεξεργασίας λυμάτων) της Σίνδου η ΕΥΑΘ Α.Ε., σε συνέχεια των επενδύσεων ύψους 41 εκατ. ευρώ για την αναβάθμισή του που ολοκληρώνεται φέτος.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, στο μεταξύ, ξεκινά από την ΕΥΑΘ η τοποθέτηση των 200.000 έξυπνων υδρομέτρων στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Σίνδος

Η νέα επενδυτική φάση στον βιολογικό καθαρισμό της Σίνδου, όπως επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άνθιμος Αμανατίδης, αφορά συντήρηση-λειτουργία και τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων, η οποία θα αποφέρει καλύτερο ποιοτικά νερό για άρδευση.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επίσης επένδυση (ύψους 21,7 εκατ. ευρώ) για τον διπλασιασμό του διυλιστηρίου νερού από τον Αλιάμονα, χάρη στην οποία η ΕΥΑΘ θα μπορέσει να τροφοδοτήσει νέες περιοχές όπως η Μυγδονία, ο δήμος Θερμαϊκού, ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη και η Θέρμη, καθώς στα σημερινά 250.000 κυβικά μέτρα νερού από τον Αλιάκμονα που τροφοδοτούν την πόλη ημερησίως θα προστεθούν άλλα 150.000 κυβικά ημερησίως.

Η εν λόγω επένδυση προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027 και μέχρι τότε η εταιρεία δρομολογεί πρόσθετες επιμέρους δράσεις και επενδύσεις που συνδράμουν την επέκτασή της στις προαναφερόμενες περιοχές, οι οποίες υδροδοτούνται σήμερα με γεωτρήσεις αλλά έχει πέσει ο υδροφόρος ορίζοντας, οπότε το νερό και δεν είναι ποιοτικό και δεν επαρκεί λόγω και της οικιστικής ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα αναβαθμίστηκε η διπλή δεξαμενή νερού στον Εύοσμο, ενώ επίσης προγραμματίζεται αναβάθμιση της δεξαμενής της Καλαμαριάς, ώστε μέσω αυτής να τροφοδοτηθεί μελλοντικά ο δήμος Θερμαϊκού και αναμένεται συγχρηματοδότηση (χρηματοδοτικό πρόγραμμα) για την αναβάθμιση της δεξαμενής του Ωραιοκάστρου ώστε μέσω αυτού να πάει μελλοντικά νερό στη Μυγδονία.

Παράλληλα συνεχίζεται η επισκευή εν λειτουργία του αγωγού της Αραβησσού, που έχει υποστεί μεγάλες βλάβες στο παρελθόν λόγω της παλαιότητάς του (κατασκευάστηκε το 1975). Την τελευταία πενταετία μέχρι το 2024 έχουν διατεθεί για τον σκοπό αυτό 4 εκατ. ευρώ και η ΕΥΑΘ, σύμφωνα πάντοτε με τον κ. Αμανατίδη, προχωρά σύντομα σε νέα φάση, ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Επάρκεια νερού

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με σχετική μελέτη που έχει διεξάγει η εταιρεία τον φετινό Απρίλιο, δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο λειψυδρίας σε ορίζοντα οκταετίας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ακόμη και εάν είχε ολοκληρωθεί ο διπλασιασμός του διυλιστηρίου νερού και τροφοδοτούνταν οι νέες περιοχές από τον φετινό Απρίλιο και ακόμη και εάν δεν βρέξει καθόλου για τα επόμενα πέντε χρόνια η Θεσσαλονίκη δεν έχει πρόβλημα επάρκειας νερού για πέντε χρόνια, οπότε με ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο κλιματικής κρίσης ο ορίζοντας αυτός επεκτείνεται σε ορίζοντα οκταετίας.